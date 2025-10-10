Verso un’elettronica mille volte più veloce coi materiali quantistici

Un recente avanzamento nel thermal quenching del 1T-TaS₂ apre la strada a una svolta tecnologica paragonabile a quella dei transistor

Intorno alla metà del secolo scorso l’invenzione dei transistor rivoluzionò il mondo dell’elettronica: teorizzati nel 1925 ma resi possibili dagli avanzamenti tecnologici solo nel 1947, si tratta di dispositivi semiconduttori — la cui conduttività elettrica è cioè a metà strada tra quella dei conduttori e quella degli isolanti — usati per amplificare o interrompere l’alimentazione di un segnale elettrico.

Il loro utilizzo al posto delle ingombranti valvole termoioniche consentì, infatti, di ridurre drasticamente le dimensioni dei computer — da bestioni che occupavano un’intera stanza via via fino a quelli tascabili all’interno dei moderni smartphone — oltre a diminuirne i costi e a migliorarne l’efficienza energetica.

Ma anche i semiconduttori hanno le loro limitazioni: quelli attuali in silicio, ad esempio, sono talmente pieni di componenti per gestire la complessa logica dei sistemi che ormai gli ingegneri sono costretti a impilarli in tre dimensioni.

Ora un nuovo progetto di ricerca americano promette di effettuare un ulteriore balzo tecnologico, non solo semplificando e rimpicciolendo i dispositivi, ma anche rendendoli mille volte più veloci (!), grazie all’utilizzo di minuscoli materiali quantistici — solidi che mostrano bizzarre proprietà fisiche.

