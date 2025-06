ELEGNT, la lampada Pixar diventa realtà [VIDEO]

Ricercatori della Apple mettono a punto un robot che unisce funzionalità ed espressività, ispirato alla famosa mascotte Luxo Jr.

Che la lampada ELEGNT si sia ispirata al logo della Pixar? Quest’ultima, come noto, è una casa di produzione oggi di proprietà Disney, diventata famosa a livello mondiale soprattutto dal 1995, quando lanciò Toy Story. Pellicola animata che darà il via a un proficuo merchandising fatto di action figure, oggetti per la scuola e videogame, ma anche dei sequel. Tra i doppiatori italiani, anche l’indimenticato Fabrizio Frizzi.

Arriveranno poi altri film d’animazione fortunati, come per esempio The Incredibles, considerato dalla critica il loro film più riuscito.

Sarebbe però sbagliato pensare che la storia della Pixar sia recente, visto che lo studio d’animazione è stato lanciato verso la fine degli anni ’70 da John Lasseter. Famosa è la mascotte, Luxo Jr., la lampada vagamente antropomorfa inclusa nel suo logo e protagonista del cortometraggio omonimo del 1986.

ELEGNT, la lampada che si ispira al logo Pixar

Prendendo ispirazione da essa e sfruttando i recenti avanzamenti nel campo della robotica, un gruppo di ricerca della Apple ha ora realizzato il sogno di milioni di bambini, realizzando appunt ELEGNT, una robo-lampada da tavolo interattiva con movenze simili a quelle dell’amato Luxo Jr.

Ecco un video che mostra come funziona:

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

5,0 / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Pubblicità

Pubblicità