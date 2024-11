L’elefante che si fa la doccia e la rivale che le stacca l’acqua

Ricercatrici tedesche osservano due elefanti dello zoo di Berlino interagire in maniera avanzata con una pompa da giardino e tra di loro

L’uso di strumenti vari non è certamente un’esclusiva umana: scimpanzé, delfini, elefanti, corvi, polpi e persino alcuni insetti (vedi qui, per esempio) sono notoriamente in grado di apprezzarne la funzionalità.

Quando si parla di pompe per innaffiare, però, c’è un protagonista indiscusso: l’elefante, in particolare nella sua variante asiatica, come riporta un gruppo di ricercatrici tedesche al lavoro presso lo zoo di Berlino.

L’elefante Mary, in particolare, pare presti molta cura alla sua igiene corporea, usando tubi da giardino a mo’ di doccia (fissa o, all’occorrenza, flessibile) per un lavaggio accurato; peccato però che la sua “rivale” Anchali non veda di buon occhio la cosa e faccia di tutto per tagliarle la fornitura idrica.

