Agnelli e la guerra per l’eredità: quella morte sospetta di Edoardo

Edoardo Agnelli sarebbe morto per suicidio il 15 novembre 2000. Ma vi sono diversi dubbi.

Ciò a cui si sta assistendo in una delle famiglie più potenti e influenti italiane, almeno nel secolo scorso, gli Agnelli, sembra degno della sceneggiatura di una serie tv americana. Già si potrebbe ipotizzare il titolo: The House of Agnelli, sulla scia di quanto visto già per i Gucci o per i Guinness.

Già perché sull’eredità di Gianni Agnelli, che vede contrapposti da un lato Margherita Agnelli – figlia di Gianni e Marella Caracciolo – e i suoi tre figli: John, Lapo e Ginevra. Una brutta vicenda, che poco fa onore a una famiglia che è da sempre considerata alla stregua di una Monarchia. Sebbene, anche tra i “sangue blu” queste cose accadono, eccome. Si pensi al caso Harry Vs Carlo.

D’altronde, non bisogna dimenticare che la madre di Gianni era l’aristocratica Virginia Bourbon del Monte.

Vicenda che fa riaffiorare dalle nubi del passato la morte di Edoardo Agnelli, il vero erede della FIAT, mai del tutto chiara. E che alimenta presunte congetture, tornate prepotentemente di moda.

La svendita della FIAT

Ma facciamo un passo indietro. La fine della FIAT è iniziata da quando Gianni Agnelli, decise che la storica azienda di famiglia, quella che per anni ha dato da mangiare a milioni di italiani e consentito anche al ceto medio e basso di acquistare un’auto, non andasse ai suoi legittimi eredi – ovvero Edoardo e Margherita – ma a suo nipote, John Elkann.

Gli Agnelli uscivano di scena e consegnavano di fatto la fabbrica nelle mani di una famiglia di origini ebraiche, imparentata con i potentissimi Rothschild. Del resto, Gianni frequentava anche i salotti mondialisti e spesso si sentiva con Henry Kissinger.

Di qui la graduale uscita di scena della FIAT, finita nelle mani della francese Peugeot, tanto da stabilire la propria sede fiscale e legale all’estero. Rinunciando anche alla Comau, gioiello della robotica, ceduta all’americana One Equity Partners, controllata dalla banca d’affari JP Morgan.

Non solo: pare che presto la FIAT cederà agli emiri di Dubai anche Alfa Romeo e Maserati. Insomma, il gruppo FIAT degli anni ’80, che includeva anche la Lancia e che tra le prime società occidentali, stringeva accordi con la Cina, è ormai un lontano ricordo.

La morte sospetta di Edoardo Agnelli

E giungiamo così alla morte sospetta di Edoardo Agnelli. Come ben ricostruisce Cesare Sacchetti, gli avvocati di Margherita hanno presentato un testamento olografo di Gianni Agnelli, scritto dalla mano dell’avvocato che decideva nel 1998 di passare il 25% delle quote della sua società, la ormai nota Dicembre, nelle mani di suo fratello Edoardo,

Edoardo Agnelli è morto il 15 novembre del 2000, ufficialmente per suicidio. Edoardo si sarebbe gettato dal ponte dell’autostrada Torino – Savona. Ma qualcosa non torna, per 5 motivi:

nessuno lo ha visto buttarsi, nonostante quel tratto stradale fosse particolarmente trafficato; dopo un (presunto) volo di quasi 80 metri, il corpo del figlio di Gianni non presentava fratture ed era praticamente intatto; sulla balaustra sul quale si sarebbe arrampicato per buttarsi, non c’era nemmeno un’impronta; non c’erano impronte neppure sulla sua FIAT Croma; non esistono ultime immagini della vita di Edoardo registrati dalle telecamere di sicurezza della sua villa.

Perché qualcuno avrebbe voluto la morte di Edoardo Agnelli? Sempre come ipotizza Sacchetti, siamo negli anni ’90, anni di svendita e deindustrializzazione dell’Italia. Come annunciato da Mario Draghi sul Britannia nell’ormai famoso discorso del 2 giugno 1992.

In questo contesto, la FIAT non poteva certo essere salvata da un simile destino, essendo una delle principali attrici dell’economia italiana. Edoardo non era certo l’uomo giusto per accompagnare una simile transizione.

L’uomo aveva un’anima sensibile, forse tormentata, e si era avvicinato all’islam sciita in Iran, che agli occhi degli ambienti sionisti è considerato una sorta di bestia nera. In aperto contrasto con il materialismo più sfrenato che andrà di moda da quegli anni in poi, spinto dall’ideologia capitalista americana che avrà via libera nel dominio sul Mondo dopo la dissoluzione dell’Urss.

Non solo Edoardo: le altre morti tragiche degli Agnelli

Ma la morte del 46enne non è stata l’unica tragica di casa Agnelli. Si ricorda infatti Giovannino (all’anagrafe Giovanni Alberto), ucciso a soli 33 anni da un leiomiosarcoma, un raro tumore dell’intestino, dichiarando di voler affrontare la malattia con determinazione. Era figlio di Umberto, fratello di Gianni, e Antonella Bechi Piaggio, appartenente alla dinastia industriale dei Piaggio, produttrice di motocicli e aeroplani, poi acquisita dal gruppo Agnelli.

Ancora prima moriva tragicamente Giorgio Agnelli, il quale soffriva di schizofrenia. Classe 1929, negli anni ’50, all’aggravarsi della malattia, fu ricoverato stabilmente presso la clinica psichiatrica di Prangins, in Svizzera, dove rimase fino alla morte, avvenuta il 2 aprile 1965. Si sarebbe buttato da una finestra. Ma anche sul suo caso non mancano ipotesi alternative.

