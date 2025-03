Edenlandia chiude di nuovo: la storia travagliata del primo Parco in Europa

Scopriamo perché il parco di Edenlandia è stato di nuovo chiuso e la sua gloriosa, quanto travagliata, storia.

Non c’è pace per l’Edenlandia, storico Parco divertimenti sito nel quartiere Fuorigrotta di Napoli, che per decenni ha deliziato l’infanzia e l’adolescenza di migliaia di napoletani e non solo. Infatti, il Comune di Napoli ha deciso di vietare la prosecuzione delle attività e di revocare la licenza.

E’ solo l’ultimo capitolo della travagliata storia del primo Parco divertimenti in Italia, specchio di una città che non riesce a spiccare definitivamente il volo, anche a fronte di un turismo rilevante e di una rinascita quanto meno culturale. Come non bastassero ataviche zavorre costituite da macro e micro criminalità, disoccupazione, degrado urbano, povertà e, da qualche anno, influencer che alimentano certi radicati stereotipi.

Perché Edenlandia ha chiuso di nuovo

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno, queste sono le motivazioni addotte dal Comune di Napoli che hanno portato alla chiusura:

i rappresentanti della Commissione di Pubblico Spettacolo e della Polizia Locale hanno rilevato gravi carenze in ordine alla manutenzione delle giostre presenti, alcune risultate in vero e proprio stato di degrado. Viste le gravi e diffuse irregolarità e il pericolo imminente per la sicurezza, è stata emanata un’ordinanza dirigenziale che prevede il divieto di prosecuzione delle attività e la revoca della licenza

Questo invece il post amareggiato pubblicato sulla pagina ufficiale Facebook del Parco:

La storia di Edenlandia

Il progetto Edenlandia parte nel 1937 e ha pure una certa rilevanza storico-culturale: gli archi posti all’ingresso, infatti, sarebbero la firma di Mussolini, ne ispirò la forma. Non a caso, per la sua recente riapertura, ci è voluto tempo poiché serviva il beneplacito della Sovrintendenza del Ministero della cultura.

La guerra però interruppe la realizzazione del progetto e per l’inaugurazione occorrerà attendere il 1965.

Gli anni Duemila segnano però i primi problemi per il Parco (in parallelo con lo Zoo), fino alla chiusura definitiva avvenuta nel 2011. Nel 2014, poi, Edenlandia viene rilevata dalla società New Edenlandia e l’apertura definitiva avviene il 26 luglio 2018.

Ricordiamo che Edenlandia, oltre ad essere il primo Parco divertimenti d’Italia, è anche il primo parco divertimenti d’Europa. Ispirato al più famoso, nato 10 anni prima in California: Disneyland.

