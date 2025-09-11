Droni russi in Polonia: come sono andate davvero le cose

Ecco cosa è successo davvero nel caso dei droni russi che hanno invaso la Polonia, spiegato dalla confinante Bielorussia.
In queste ore tornano a soffiare prepotenti venti di guerra tra i paesi che compongono la NATO e la Russia, poiché alcuni droni russi avrebbero violato lo spazio aereo della Polonia, il che significa in parole povere invasione. Non è la prima volta che accade.
Naturalmente l’Occidente non ha perso tempo per rilanciare la retorica su Vladimir Putin visto come uno Zar pronto a invadere il resto del vecchio continente. Il tutto, per giustificare l’aumento delle spese militari e l’inacerbarsi dei rapporti tra le parti. Quando in realtà Trump e il presidente russo hanno avviato un dialogo. Sebbene però quest’ultimo continui a bombardare l’Ucraina, perfino la capitale Kiev.
Ma torniamo alla questione droni russi in Polonia: la Bielorussia spiega come sono andate le cose.
Droni russi in Polonia: cosa è successo davvero
Come riporta Reuters, a spiegare come sono andate le cose è il Capo di Stato Maggiore della Bielorussia, il Generale di Divisione Pavel Muraveiko.
Mercoledì, il paese alleato della Russia e confinante con la Polonia, ha dichiarato, tramite il suo alto ufficiale, di aver abbattuto alcuni droni che si erano smarriti a causa di un disturbo elettronico durante uno scambio di attacchi tra Russia e Ucraina. Aggiungendo che Minsk aveva pure informato Polonia e Lituania dell’avvicinamento dei droni.
Muraveiko ha poi aggiunto che:
Ciò ha permesso alla parte polacca di rispondere prontamente alle azioni dei droni, schierando le proprie forze in servizio
Dunque, si è trattato di un puro caso di sconfinamento, ma non c’era alcuna reale intenzione russa di invadere la Polonia. Ovviamente, i media mainstream hanno riportato tutt’altro.
Infine, Muraveiko ha assicurato che
la Repubblica di Bielorussia continuerà a rispettare i propri obblighi nell’ambito dello scambio di informazioni sulla situazione aerea con la Repubblica di Polonia e i Paesi baltici
Foto di Florian Pircher da Pixabay