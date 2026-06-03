Tra il 28 e il 29 maggio 2026 un drone russo è caduto accidentalmente sul territorio rumeno deviato dalla difesa ucraina.

A fine settimana scorsa, un nuovo evento sembrava averci riportato vicinissimi a un conflitto diretto tra NATO e Russia, giacché un drone russo è caduto sull’isola di Galați, che ricade sul territorio della Romania.

I giornali e i TG italiani si sono affrettati a riportare che la Russia avesse attaccato la Romania con un drone, come del resto i corvi neri che auspicano un conflitto chiedono di riportare. Ma le cose sono andate ovviamente diversamente.

Drone russo caduto in Romania deviato da attacco ucraino

Come è stato costretto a riportare il Presidente rumeno Nicușor Dan, marionetta imposta dall’Ue che ha rimosso il vero vincitore delle elezioni:

Un gruppo di 43 droni, provenienti dal lato orientale, ha attraversato l’Ucraina, diciamo, a 20-30 chilometri a nord del Danubio, da est a ovest. Mentre attraversavano il territorio ucraino, alcuni di loro furono abbattuti –e uno di loro, probabilmente colpito sopra la città di Reni, la sua traiettoria cambiò e arrivò verso Galati

Due persone hanno ricevuto assistenza medica sul posto, mentre una donna e un ragazzino di 14 anni hanno riportato ustioni e sono stati ricoverati in ospedale. In totale, per precauzione circa 70 persone sono state evacuate.

Il fatto è accaduto tra giovedì e venerdì scorsi, intorno alle 02:00. Ovviamente, i mass-media non hanno riportato come sono andate davvero le cose.

Del resto, il giochino è il solito: si lancia una notizia allarmistica senza alcuna conferma né approfondimento per poi non ritornarci più. Le prime fake news sono quelle del regime.

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