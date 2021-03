Cosa causa il doppio tuorlo d’uovo? Porta fortuna o sfortuna quando esce un doppio tuorlo in un uovo? Scopriamolo.

Sarà capitato a molti – soprattutto a chi, per diletto o per esigenza, passa tutti i giorni in cucina – ritrovarsi ad aprire un uovo contenente un doppio tuorlo. Ma da cosa è provocato? Il tuorlo dell’uovo non è altro che una cellula d’uovo da cui può nascere un pulcino. Sempre nel caso in cui venisse fecondato, altrimenti procede la formazione dell’uovo così come lo vediamo.

Tuttavia, se anziché produrre una cellula sola se ne producono due, allora ecco che avremo un uovo con il doppio tuorlo. Un fenomeno che accade più facilmente con le uova di grandi dimensioni.

Attorno all’uscita di un doppio tuorlo d’uovo circolano varie leggende, che ora raccontano grandi sventure, ora grandi fortune.

Ecco le più popolari.

Doppio tuorlo d’uovo porta fortuna o sfortuna?

Come riporta SuperEva, le interpretazioni sono diverse. Secondo alcune credenze, l’evento particolare porterebbe molta fortuna alla persona a cui capita. Secondo altre, annuncerebbe la nascita di 2 gemelli per qualche donna in dolce attesa che conosciamo.

Tuttavia, non mancano credenze che vorrebbero l’uscita del doppio tuorlo d’uovo come portatrice di grandi sventure. Su tutte, il fatto che annuncerebbe la morte di qualcuno vicino a noi.

Comunque, statisticamente, è molto raro che questo eventi. Pare una volta su mille. E speriamo che porti più le buone notizie…