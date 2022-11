Donne sempre più imprenditrici grazie ai Social

Come noto, in Italia le donne sono fortemente penalizzate nel mercato del lavoro, con percentuali di disoccupazione che in alcune regioni del sud viaggiano addirittura verso il 60%.

E se trovano un lavoro, spesso è sottopagato, magari a nero o “grigio“ e raramente ricoprono incarichi dirigenziali. Costrette come sono, il più delle volte, a ritrovarsi dinanzi ad un bivio e a scegliere tra due strade opposte: fare carriera o fare le mamme/casalinghe. Quest’ultima comunque una professione molto complicata, per carità, e fondamentale per la società. Ma ancor meno riconosciuta dal sistema.

Per fortuna, grazie al Digitale stanno crescendo esponenzialmente le opportunità per le donne di diventare imprenditrici di successo, con fatturati importanti. Soprattutto Social come TikTok e Instagram, sui quali basta un po’ di fantasia, un pizzico di faccia tosta e soprattutto costanza e qualità dei video, che si può davvero fare il salto.

Ecco di seguito alcuni case studies interessanti.

Donne imprenditrici sui Social: alcuni esempi

Fondazioneidea ci offre qualche esempio illuminante di donne che ce l’hanno fatta.

Martina Strazzer chi è

Qualche anno fa Martina ha iniziato a pubblicare video ironici su Tik Tok e in poco tempo è cresciuta sempre di più. Ad oggi ha soli 22 anni ed è la proprietaria di Amabile Jewels, il brand di gioielli Made in Italy più conosciuto della piattaforma.

Conta 516 mila seguaci su Instagram e più di 1 milione di followers su Tik Tok che è la principale piattaforma dove sponsorizza il proprio brand.

Estetista cinica chi è

Cristina Fogazzi, conosciuta meglio come Estetista Cinica, nome che ben rappresenta non solo lei stessa, ma anche la sua azienda. Veralab, che oggi conta un fatturato di circa 60 milioni. Con quasi 1 milione di followers su Instagram, Cristina oggi è una delle figure femminili più rilevanti nel mercato italiano dei prodotti di bellezza.

Gilda Ambrosio

Gilda infatti è diventata una vera e propria It Girl e ora ha un seguito di 711 mila followers, tra cui anche moltissime persone influenti nel settore come la stessa Chiara Ferragni.

The Attico è nato nel 2016, ed è riuscito ad affermarsi nell’alta moda vestendo nomi del calibro di Rihanna e Katy Perry, diventando uno dei brand che più hanno fatto tendenza negli ultimi anni non solo in italia ma anche all’estero.

