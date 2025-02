Docente universitario: come si diventa, quanto guadagna, se conviene

Vediamo come diventare docente universitario, cosa fa, i requisiti, le differenze tra docente e professore, lo stipendio, se conviene davvero.

Diventare docente universitario è l’ambizione di quanti amano lo studio, la ricerca, lavorare nell’ambito universitario. Approfondire dunque le discipline che li appassionano, trasmettere le proprie conoscenze agli altri (in particolare, alle nuove generazioni), scoprire nuove prospettive nelle materie di competenza. Oltre che ricoprire un ruolo prestigioso e stimato (almeno dovrebbe essere così, all’interno dell’università).

Poi c’è l’aspetto economico: i guadagni potenziali per un docente universitario sono molto interessanti. Oltre a quelli stabiliti dai contratti nazionali, è possibile poi aggiungere introiti derivanti da pubblicazioni, convegni, collaborazioni, anche estere.

E’ bene però sapere che il percorso per diventare professore universitario è piuttosto lungo e impegnativo. Di seguito, vedremo proprio cosa fare per diventare docente universitario, cosa fa nel concreto, quali sono i requisiti, le differenze tra docente e professore universitario, lo stipendio, se conviene davvero diventare professore universitario.

Come si diventa docente universitario?

Come riporta Universita, il primo passo è ovviamente conseguire una laurea nell’ambito disciplinare per il quale si intende insegnare.

Da laureati, occorre poi accedere a un Dottorato di Ricerca, che può durare dai 3 ai 5 anni, durante il quale la ricerca sarà indirizzata vero la pubblicazioni di ricerche e di libri e si riceverà una borsa di studio.

Conseguito il Dottorato di ricerca, occorre sostenere un concorso per diventare ricercatore universitario. L’impegno in questo caso dura altri 3 anni, terminati i quali il ricercatore può essere confermato nell’ateneo e diventare così ricercatore confermato.

Dopodiché, bisogna partecipare a un concorso pubblico per diventare professore associato. La differenza con il professore ordinario, è che quello associato può svolgere solo 350 ore di lezioni annuali.

Per diventare professore ordinario bisogna attendere che un Ateneo pubblichi un concorso finalizzato al reclutamento dei docenti. In genere si tratta di pochissimi posti, che emergono quando ci sono i fondi disponibili e quando i docenti vanno in pensione.

Insomma, la strada per diventare professore ordinario è piuttosto lunga e richiede pazienza e abnegazione. Ma se si è tenaci e appassionati della materia, ce la si può fare.

Cosa bisogna fare per diventare professore universitario?

Facciamo un recap dei vari passaggi da affrontare per diventare professore universitario:

Laurearsi nella materia che si desidera insegnare; Acquisire un Dottorato di ricerca (in genere la durata va da un minimo di 3 anni a un massimo di 5 anni); Superare un concorso per diventare ricercatore (una volta entrati, occorrono altri 3 anni); Superare un concorso per diventare professore associato; Superare un concorso pubblico per diventare professore ordinario.

E’ possibile comunque svolgere l’attività di docente universitario anche se non di ruolo, per esempio ricoprendo una carica temporanea, che di solito dura 3 anni. In tal caso, la selezione è sempre pubblica e avviene tramite la valutazione di pubblicazioni scientifiche e titoli accademici. Potrebbe però anche accadere di essere convocati per “chiamata diretta”, in quanto esperti riconosciuti in un determinato settore, ma sempre a titolo temporaneo.

Cultore della materia: cosa fa, come si diventa, differenze con docente universitario

Diverso è il caso del Cultore della materia. Come riporta Wikipedia, questa figura è stata introdotta nel sistema accademico italiano nel lontano 1938, tramite R.D. 4 giugno 1938 n. 1269. Legge poi aggiornata dal D.P.R. 11 luglio 1980 n. 382, all’art. 32, che ha aggiunto la possibilità per questa figura di “partecipare alle commissioni d’esame di profitto come cultori della materia“.

Il cultore della materia opera all’interno dell’università in Italia, in virtù del fatto che abbia acquisito adeguate competenze in uno specifico settore scientifico-disciplinare (SSD), pur non essendo di fatto docente o ricercatore universitario.

Tra le attività che gli sono consentite troviamo:

comporre le Commissioni degli esami di profitto;

coadiuvare i docenti nell’assistenza ai tesisti.

E’ bene precisare che l’attribuzione della qualifica di cultore della materia spetta alla singola università e ogni ateneo agisce in autonomia. Di solito, comunque, il titolo ha una durata limitata nel tempo, proprio per non entrare in conflitto con il lungo iter per diventare docenti o ricercatori.

Quali sono i requisiti per diventare docente universitario?

Come ricorda UniTe, oltre ai titoli accademici da conseguire, un professore universitario deve essere sinceramente coinvolto e appassionato nella disciplina che insegna e per la quale contribuisce alla ricerca e alla evoluzione.

Deve avere anche grande abilità nel comunicare e trasmettere i contenuti scientifici e culturali del proprio ambito di studio, oltre ad avere capacità di analisi e di verifica della preparazione degli studenti. Deve altresì essere in grado di mantenere vivo l’interesse dei corsisti, affinché non abbandonino anzitempo le sue lezioni o addirittura, l’ambizione di sostenere l’esame (purtroppo capita a molti studenti e non per colpa propria). Il che può danneggiare non poco gli studenti, soprattutto se la sua disciplina è oggetto di un esame obbligatorio, quindi indispensabile per raggiungere l’obiettivo finale della laurea.

Il Docente universitario deve anche saper utilizzare le tecnologie informatiche e didattiche e conoscere la lingua inglese (per potersi approcciare con colleghi stranieri, studiare materiale in lingua inglese, partecipare a convegni in giro per il mondo, ecc.).

Cosa fa un docente universitario?

Vediamo cosa fa nel concreto un Professore universitario. In primis, è inutile dire che l’attività principale di un professore universitario sia quella di preparare le lezioni da tenere in aula, saper spiegare in modo chiaro le nozioni dinanzi a una platea costituita da un numero solitamente elevato di studenti (il numero e il rapporto interpersonale o meno dipende anche dal tipo di indirizzo, ci sono quelli con centinaia di studenti che non si conosceranno mai di persona e altri con pochi studenti in aula con cui il rapporto diventa più stretto), utilizzando anche supporti come slides e Powerpoint per rendere più chiaro il discorso. Le lezioni in genere si tengono una volta a settimana, e questo è un altro tratto che distingue un docente universitario da un professore scolastico, col quale il rapporto è quasi quotidiano.

Altre attività riguardano l’approfondimento continuo della materia di insegnamento, poiché nel corso degli anni possono emergere nuovi autori, nuove formule, nuovi metodi e approcci. Ma anche la pubblicazione di testi (spesso usati proprio nei programmi d’esame) e la scrittura di articoli scientifici destinati a riviste.

Partecipa, e talvolta organizza, convegni, congressi e seminari, anche all’estero.

Un professore universitario deve saper elaborare i programmi di studio degli insegnamenti di appartenenza, seguire i tesisti che hanno scelto la sua materia per la discussione della tesi di laurea. Da diversi anni ormai, quest’ultimo impegno è spesso espletato tramite un rapporto epistolare virtuale, mediante invio di bozze e correzioni via email. Mentre fino agli anni zero del 2000, gli studenti si recavano dal o dalla docente nei giorni di ricevimento.

Altro impegno fondamentale è quello delle sessioni d’esame, durante le quali il professore universitario valuta gli studenti. Deve farlo con obiettività, senza lasciarsi influenzare da qualsivoglia fattore esterno (aspetto fisico dell’esaminato, voti in altre materie, simpatie o antipatie, idee politiche e posizioni, ecc.). Spesso i docenti universitari valutano già gli studenti durante i corsi, con il voto conseguito che sarà poi preso in considerazione per il voto finale e quella parte del programma poi non chiesta.

In genere, un professore universitario è aiutato dai cosiddetti “assistenti“, che lo supportano durante le sessioni di esame ma anche nel seguire i tesisti. Gli assistenti sono coloro che si stanno facendo le ossa per sperare di diventare a loro volta un giorno professori universitari.

Che differenza c’è tra docente e professore?

Docente e professore sono la stessa cosa. Per docente, si intende la persona preposta alla trasmissione di nozioni teoriche e all’insegnamento di determinate pratiche; ha dunque un’accezione più generica e può andare bene sia per indicare un professore (scolastico o di un’università) sia un maestro d’asilo e scuola elementare.

Il professore è invece il termine largamente utilizzato per indicare più specificamente un docente nelle scuole secondarie e in ambito universitario ed accademico. in generale viene privilegiato l’utilizzo del termine “professore”. Quindi considerato un docente di livello superiore rispetto a un maestro o a un insegnante (altro docente, ma generalmente delle scuole medie inferiori e superiori).

Quanto guadagna un docente universitario?

Un docente precario, quindi a contratto, percepisce circa 27.000 € lordi annui. Mentre un professore ordinario può guadagnare circa 70.000 € lordi annui. Inoltre, con l’anzianità, negli ultimi anni di carriera può arrivare a toccare fino a 130.000 € lordi annui.

Lo stipendio di un professore universitario varia in base a molti fattori. Innanzitutto, ogni tipologia di contratto ha una sua precisa RAL e ad incidere sullo stipendio è anche l’anzianità di carriera.

Quanto guadagnano i professori nelle università private?

Le università private, soprattutto quelle telematiche, sono sempre più preferite poiché consentono di laurearsi svolgendo buona parte del percorso da remoto. Gli stipendi dei docenti universitari degli atenei privati non sono disciplinati in modo unanime a livello nazionale, ma ogni ateneo offre un proprio stipendio, anche sulla base dell’esperienza e della qualifica del professore.

Money ha stilato un elenco di quanto guadagna un docente in un’università privata:

Ricercatore o docente junior: da 2.000 a 3.000 euro netti al mese;

Professore associato: da 3.000 a 4.500 euro netti al mese;

Professore ordinario: da 4.500 a oltre 7.000 euro netti al mese.

Ad essi poi possono essere aggiunti bonus e incentivi basati su pubblicazioni, progetti di ricerca, consulenze e collaborazioni con aziende.

Conviene fare il docente universitario?

Diventare docente universitario vuol dire affrontare un lungo percorso fatto di studi e concorsi, dunque occorre essere predisposti allo studio ma anche particolarmente appassionati per il proprio ambito disciplinare. Occorrono sacrifici in termini di impegno intellettivo, ma anche economico. Inoltre, bisogna sgomitare non poco e affrontare anche un sistema dove baronie e nepotismo sono piuttosto radicati.

Naturalmente, le soddisfazioni non mancano, sia professionali che economiche. Negli anni e con l’anzianità, si acquisisce anche un certo prestigio in ambito accademico e non solo.

Conclusioni

Seguici su Facebook cliccando sull’immagine 👇🏻

– / 5 Grazie per aver votato!