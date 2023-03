Distrofia muscolare: la scoperta che potrebbe ritardare danno ai muscoli

La distrofia muscolare di Duchenne è una condizione muscolare grave e progressiva causata da mutazioni nella proteina muscolare distrofina. Tali mutazioni rendono le fibre muscolari vulnerabili a ripetuti cicli di danno e interrompono la normale rigenerazione muscolare. Fino ad una debolezza muscolare che diventa mortale per la persona affetta.

Il muscolo perde precocemente la capacità di riformare le nuove fibre e questo succede in tutti muscoli tranne nei muscoli extra oculari. I quali sono un gruppo di sei muscoli che ci permettono di muovere l’occhio.

Ed è proprio da questo ultimo punto che è partita la scoperta che potrebbe ritardare, si spera, gli effetti degenerativi della distrofia muscolare.

Come riporta Il fatto quotidiano, un gruppo di ricercatori dell’Inserm di Parigi guidato da una ricercatrice italiana originaria di Lodi, Valentina Taglietti, ha scoperto un nuovo meccanismo molecolare.

La dottoressa Taglietti spiega il fulcro della loro ricerca:

abbiamo deciso di sfruttare questa conoscenza per vedere come questi muscoli si rigenerano durante la patologia, puntando l’attenzione sulle cellule staminali di questi muscoli e confrontandole, attraverso un’analisi trascrittomica, con le staminali degli altri muscoli che invece sono malati. In questo modo abbiamo trovato un profilo di espressione genica differente e ci siamo focalizzati su questo recettore