DiscoverCars: come funziona, prezzi e recensioni

Vediamo cos’è DiscoverCars, come funziona, costi, opinioni e recensioni, se è una truffa e se conviene davvero usarla.

Il noleggio di un’auto implica una serie di scelte piuttosto delicate, relative ai costi da sostenere e alla qualità del servizio offerta. Che si tratti di poco tempo in sostituzione della propria auto (magari perché l’abbiamo mandata dal meccanico), di una vacanza o di un’occasione particolare nella quale si vuole fare bella figura (ricorrenze, eventi, un’uscita galante, ecc.), noleggiare una macchina significa comunque dedicare tempo alla ricerca di una compagnia seria ed affidabile.

Ma a parte le situazioni sporadiche, in molti stanno preferendo il noleggio periodico di un’auto per mitigare i tanti costi che fanno sì che sia diventata di nuovo un bene di lusso: caro benzina, manutenzione ordinaria e straordinaria, bollo auto, assicurazione, parcheggio H24, ecc.

Il mercato offre tante soluzioni ma abbiamo trovato particolarmente interessante DiscoverCars, piattaforma estremamente intuitiva e dai prezzi competitivi. La quale compara i prezzi delle varie compagnie di rental car, per offrirti la soluzione migliore.

Di seguito vediamo come funziona DiscoverCars, quanto costa noleggiare un’auto, le recensioni e le opinioni.

La presente è da intendersi come semplice recensione del servizio e declina da ogni responsabilità in caso di disservizi o altre problematiche con la piattaforma.

Cos’è DiscoverCars

Si tratta di un’azienda leader del noleggio auto online. In pratica, confronta le offerte proposte da diverse imprese di noleggio al fine di aiutarti a scegliere la soluzione migliore. In termini di costi, certo, ma anche di vettura che fa per te, sulla base di vari parametri: numero di viaggiatori, distanza da percorrere, paese di partenza e destinazione, ecc.

La parola chiave su DiscoverCars.com è trasparenza: infatti, ogni proposta include già tutti i supplementi, le tasse e gli extra obbligatori. Così da non avere sorprese quando andrai a ritirare l’auto noleggiata.

Ecco alcuni numeri della compagnia:

Presenza in 145+ Paesi;

10.000+ località coinvolte;

500+ partner associati;

31 lingue tra cui scegliere.

Come funziona DiscoverCars?

Utilizzare la piattaforma è piuttosto semplice. Basta recarsi sulla Home page e compilare le poche voci richieste sul Form posto centralmente sulla pagina, ossia:

Località di ritiro;

Data di ritiro;

Data di consegna.

Se siete utenti già registrati, il sito riporta la vostra fascia di età e il paese di residenza. Il che migliorerà ancora di più i risultati di ricerca. Potete aggiungere o togliere una spunta alla voce “Riconsegna nella stessa località” in base alla vostra esigenza. Come nell’esempio, la riga relativa alla località di riconsegna non appare poiché abbiamo inserito la spunta.

Nella pagina che si aprirà potrete inserire tanti filtri per personalizzare al meglio il risultato della ricerca. E’ anche possibile assicurare l’auto contro ogni tipo di problema, oppure, accettare la copertura base.

Quali sono i vantaggi di DiscoverCars?

La piattaforma non presenta costi nascosti. Ti apparirà il totale che dovrai provare al momento del ritiro dell’auto. Offre altresì un servizio clienti multilingue attivo 24/7 per ogni genere di esigenza.

Offre sempre la Cancellazione o la Modifica gratuita (entro 48 ore dalla data del ritiro). Ancora, è possibile valutare le recensioni degli altri utenti sulle compagnie proposte.

Quanto costa noleggiare un’auto su DiscoverCars?

La piattaforma offre prezzi ribassati grazie al fatto che negozia i prezzi direttamente con le imprese di autonoleggio. Ma, soprattutto, per molte auto alla volta. La trasparenza, inoltre, fa sì che non si avranno sorprese dovute a costi nascosti.

Ovviamente, dobbiamo “darci una mano” anche noi stessi per risparmiare. Sarebbe utile, proprio come facciamo quando prenotiamo un volo o l’alloggio, noleggiare anche l’auto molto tempo prima. Appena siamo certi che ne abbiamo la necessità. Del resto, è possibile modificare o annullare gratuitamente la prenotazione fino a 48 ore prima del ritiro.

Riguardo gli importi, molto dipende dai giorni di durata del noleggio, i servizi aggiuntivi scelti, il tipo di auto, ecc.

Cosa serve per noleggiare un’auto su DiscoverCars?

Le condizioni dipendono dal paese di ritiro dell’auto presa a noleggio. Infatti, ogni Stato ha proprie regole.

Obbligatorio in primis, avere una patente di guida valida intestata al conducente principale. E poi un documento d’identità valido (potrebbe servire anche il passaporto). E, ancora, una carta di credito intestata al conducente principale con un saldo sufficiente (alcuni paesi accettano anche la carta di debito). Infine, occorre portare con sé il Voucher contenente tutte le informazioni sulla prenotazione della macchina (in formato cartaceo stampato o, dove previsto, anche in formato digitale, ovvero un e-Voucher).

Per quanto riguarda l’età minima obbligatoria per noleggiare l’auto, è strettamente collegata a quella prevista per acquisire la patente. In genere, comunque, è 18 anni. Ma in alcuni paesi si eleva fino a 21 anni.

Opinioni e recensioni su DiscoverCars

Quali sono le opinioni e le recensioni su DiscoverCars? Al momento della scrittura sono molto positivi. Ecco alcuni esempi:

DiscoverCars è una truffa?

Dopo aver passato al setaccio il sito e verificato recensioni e opinioni, non abbiamo assolutamente avuto questa impressione. Il servizio ha pure ottenuto diversi premi e riconoscimenti, come:

Conclusioni

DiscoverCars è una piattaforma che compara i prezzi delle compagnie che offrono un servizio di noleggio auto. Propone le soluzioni migliori, ma, soprattutto, in modo trasparente. Infatti, l’importo totale finale sarà già inclusivo di tutti i costi.

La scelta è piuttosto vasta, con oltre 500 compagnie presenti sul sito, tra cui Hertz, Avis ed Enterprise. Offre assistenza multilingua 24/7 e l’interfaccia del sito è piuttosto intuitiva. Grazie ai tanti filtri presenti, il risultato finale sarà sempre in linea con le proprie esigenze.

Le opinioni e le recensioni di chi lo ha già provato sono molto buone, anche su Trustpilot e Google Play store.

Insomma, un ottimo servizio per chi ha esigenza di noleggiare l’auto. Non resta che provarlo recandosi sulla Home page.

