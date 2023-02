Ecco il vero discorso di Vladimir Putin all’Assemblea federale

Ecco tutti i punti principali del discorso di Vladimir Putin al parlamento. Ha parlato di guerra, rapporti con occidente, nucleare.

Oggi 21 febbraio, il presidente russo Vladimir Putin ha rivolto un messaggio all‘Assemblea federale della Federazione Russa. Che ricordiamo essere l’organo legislativo della Russia, dunque il Parlamento russo. Il quale, come quello italiano, è formato da 2 camere: la Duma di Stato, che è la camera bassa, e il Consiglio federale, che è la camera alta. La sede è la capitale Mosca.

Il discorso di Vladimir Putin è stato rivolto a membri del governo, del Consiglio della Federazione e della Duma di Stato, rappresentanti del clero e partecipanti all’operazione militare speciale (SVO) a protezione del Donbass, riuniti nella sala.

Ha fatto il punto sulla guerra in Ucraina, il rapporto sempre più logoro coi paesi occidentali e le prospettive future.

Ecco il discorso di Vladimir Putin diviso per punti, reperito da un autorevole sito russo: Izvestija. Dunque, scevero da strumentalizzazioni dei media mainstream italiani.

Il discorso di Putin sulla guerra in Ucraina

Come ha sottolineato il capo dello Stato, la Russia è determinata a svolgere passo dopo passo i compiti di un’operazione speciale per proteggere la popolazione del Donbass . Ha ricordato che dal 2014 i residenti delle repubbliche popolari si sono rivolti a Mosca per chiedere aiuto nella lotta per il loro diritto a vivere e parlare la loro lingua madre.

Nonostante i tentativi della Federazione Russa di risolvere la questione in modo pacifico, l’Occidente e il regime di Kiev si stavano preparando a uno scenario diverso, ha detto Putin.

Ha richiamato l’attenzione sul fatto che ora i leader occidentali non nascondono il fatto che in tutti questi anni si sono preparati per uno scontro armato: addestrando ufficiali ucraini, fornendo attrezzature militari all’Ucraina, dispiegando basi NATO vicino ai confini russi e aprendo laboratori biologici segreti. Pertanto, lo stesso Occidente conferma che gli accordi di Minsk e il formato Normandia non erano altro che un bluff, ha sottolineato il capo dello Stato.

Per tutto il tempo in cui il Donbass era in fiamme, il sangue è stato versato, la Russia sinceramente, si è sinceramente impegnata per una soluzione pacifica, hanno giocato sulla vita delle persone, come si dice in circoli famosi con carte segnate

Il rapporto della Russia con i paesi occidentali

Inoltre, secondo il leader russo, l’Occidente tratta allo stesso modo la vita dei propri cittadini, costruendo la propria politica sulla menzogna e sulla spregiudicatezza. Lo dimostra anche il fatto che Usa e Nato hanno rifiutato le garanzie di sicurezza offerte dalla Russia, ha spiegato il presidente. Pertanto, i governi occidentali hanno rifiutato apertamente l’iniziativa e la creazione di uno spazio sicuro nel mondo.

L’ipocrisia dell’Occidente collettivo è testimoniata anche dall’ammontare dell’assistenza finanziaria all’Ucraina. Pertanto, il volume dell’assistenza ai paesi più poveri del mondo è significativamente inferiore alla fornitura di attrezzature militari a Kiev, ha affermato Putin.

Ha anche predetto la prossima mossa dell’Occidente dopo gli attacchi al Donbass. Secondo lui, coloro che hanno scatenato lo scontro armato hanno messo gli occhi anche sulla Crimea e su Sebastopoli , come affermano apertamente le autorità di Kiev.

Inoltre, il presidente della Federazione Russa ha definito il passo di rappresaglia di Mosca in caso di fornitura di armi a lungo raggio a Kiev . Il capo dello stato ha sottolineato che se l’Ucraina acquisisce munizioni a lungo raggio, la Russia sarà costretta a spostare le truppe ucraine sempre più lontano dai suoi confini.

Allo stesso tempo, lo scontro tra la Federazione Russa non è con il popolo ucraino, che a sua volta si è rivelato essere un ostaggio dell’Occidente, ha sottolineato Putin. Il risultato delle azioni dell’Occidente è stata la distruzione dell’economia e dell’industria ucraine, il saccheggio delle risorse naturali del paese, il degrado sociale, un colossale aumento della povertà e della disuguaglianza.

Nel suo discorso Putin parla anche del Nuovo Ordine Mondiale

Nel suo discorso, il presidente ha prestato particolare attenzione ai meriti dei partecipanti all’operazione speciale. Putin ha espresso la sua gratitudine al personale militare e ha incaricato di stabilire una vacanza regolare di 14 giorni almeno una volta ogni sei mesi per tutti i partecipanti al NWO.

Il Presidente ha anche ringraziato tutti i russi che contribuiscono allo sviluppo del Paese.

Un profondo inchino a genitori, mogli, famiglie di difensori, medici, infermieri, ferrovieri e macchinisti, muratori. Perdonatemi se non posso nominare tutti, è impossibile nominare tutti, avevo paura di offendere coloro che non nominerò

ha detto il capo dello Stato.

Separatamente, ha notato il coraggio e la determinazione degli abitanti delle nuove regioni della Russia: le repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, nonché le regioni di Kherson e Zaporozhye.

Inoltre, il leader russo ha apprezzato molto gli sforzi dei capi dei soggetti della federazione e dei sindaci delle città, che si adoperano costantemente per sostenere i residenti. Tuttavia, il politico ha affermato che questo non è sufficiente.

A questo proposito, Putin ha proposto di istituire un fondo statale speciale per aiutare le famiglie dei partecipanti all’operazione speciale e coloro che sono morti durante le ostilità. I compiti di tale organizzazione includeranno la fornitura di supporto sociale, medico, psicologico, la risoluzione di problemi di trattamento e riabilitazione del sanatorio. Per conto del capo dello Stato, fino alla fine del 2023 saranno aperte filiali del fondo in tutte le regioni del Paese.

Russia esce dal patto START e avvisa sulle armi nucleari

Putin ha annunciato un passo importante da parte di Mosca: la partecipazione della Russia al Trattato di riduzione delle armi strategiche (START) è temporaneamente sospesa. Il capo dello Stato ha sottolineato la necessità di rivedere i termini dell’accordo, tenendo conto degli arsenali nucleari di Francia e Gran Bretagna e dell’ispezione degli impianti nucleari negli Stati Uniti e in Russia.

Il leader russo ha sottolineato che gli Stati Uniti stanno sviluppando nuovi tipi di armi nucleari. Se si tratta di test nucleari, la Federazione Russa adotterà misure simili.

Se gli Stati Uniti testano nuovi tipi di armi nucleari, la Russia farà lo stesso. Mosca non sarà la prima a farlo, ma nessuno dovrebbe farsi illusioni. La parità globale deve essere mantenuta

ha affermato.

Secondo Putin, il livello di equipaggiamento delle forze di deterrenza nucleare della Russia con i sistemi più recenti supera il 90%. Allo stesso tempo, il Presidente ha sottolineato che il Paese deve raggiungere lo stesso alto livello qualitativo in tutte le componenti delle Forze Armate.

La situazione economica della Russia nel discorso di Putin

Commentando l’effetto della politica delle sanzioni dell’Occidente, Putin ha osservato che la Russia è riuscita a entrare in un ciclo di sviluppo economico completamente nuovo .

L’economia e il sistema di gestione russi si sono rivelati molto più forti di quanto credesse l’Occidente. Grazie al lavoro congiunto del governo, del parlamento, della Banca di Russia, delle entità costitutive della Federazione, ovviamente, della comunità imprenditoriale, dei collettivi di lavoro, abbiamo assicurato la stabilità della situazione economica e protetto i cittadini

ha affermato il presidente .

Pertanto, l’obiettivo principale dell’Occidente non è stato raggiunto: il tentativo di far soffrire i russi è fallito, ha sottolineato Putin.

Il capo dello stato ha osservato che le autorità russe hanno impedito la carenza di merci sul mercato e la mancanza di posti di lavoro, riuscendo anche a sostenere le imprese in mezzo alle restrizioni. Di conseguenza, le aziende russe hanno rafforzato la logistica e stabilito nuovi legami con i partner nazionali.

A sostegno delle sue parole, il leader russo ha citato indicatori quantitativi. Pertanto, il settore bancario della Russia nel 2022 ha lavorato con un profitto di 203 miliardi di rubli. Alla fine dell’anno, il prodotto interno lordo (PIL) è sceso solo del 2,1% invece del collasso economico previsto dall’Occidente. E la quota del rublo russo negli insediamenti internazionali è raddoppiata rispetto a dicembre 2021 e ammontava a un terzo.

Dal 2024, il capo dello stato ha proposto di indicizzare il salario minimo (salario minimo) del 18,5%, fino a 19.242 rubli. Putin ha anche incaricato di emettere capitale di maternità nelle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk (DNR e LNR), Kherson e Zaporozhye per i bambini nati dal 2007, quando il programma ha iniziato a funzionare nella Federazione Russa.

Il Presidente ha richiamato l’attenzione sulla necessità di rafforzare la misura preventiva contro gli illeciti in ambito economico, rivedendo alcune norme di diritto penale. Ha chiesto il ritiro delle attività russe dalle società offshore e un movimento più attivo verso la depenalizzazione.

Inoltre, il presidente ha proposto di istituire una copertura assicurativa per il risparmio pensionistico volontario a livello di 2,8 milioni di rubli. Altre misure saranno volte a proteggere gli investimenti dei cittadini in strumenti di investimento a lungo termine, anche dal possibile fallimento degli intermediari finanziari. Ulteriori vantaggi sono forniti per supportare il business high-tech.

Il leader russo ha anche toccato le riforme in ambito educativo, dichiarando l’intenzione di restituire una specialità alle università della Federazione Russa . Tuttavia, la transizione avverrà senza intoppi, tenendo conto di tutti i possibili ostacoli e sfumature.

Il futuro politico della Russia

Stabile, come ha sottolineato Putin, rimane la vita politica all’interno del Paese.

Voglio sottolineare che sia le elezioni per gli enti locali e regionali nel settembre di quest’anno, sia le elezioni presidenziali nel 2024 si terranno in stretta conformità con la legge, nel rispetto di tutte le procedure costituzionali democratiche

ha affermato.

Come ha riassunto Putin, la Russia è un paese aperto con una civiltà distintiva e i tratti distintivi del popolo russo sono la generosità, l’ampiezza dell’anima, la misericordia e la compassione, nonché la solidarietà. È questa coesione che consente alla Federazione Russa di rispondere a qualsiasi sfida esterna .

L’unione per aiutare i nostri soldati, i civili in zona di guerra, i profughi vale molto. Grazie per questo sincero sostegno, solidarietà, assistenza reciproca. Non possono essere sopravvalutati. La Russia risponderà a qualsiasi sfida, perché siamo tutti un paese, un popolo grande e unito. Siamo fiduciosi in noi stessi, fiduciosi nelle nostre capacità, la verità è dietro di noi

ha concluso il presidente.

