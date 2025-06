Dipteryx oleifera, l’albero che scaglia fulmini contro i rivali

Una ricerca ipotizza che Dipteryx oleifera abbia sviluppato una resistenza ai fulmini per ottenere un vantaggio su alberi concorrenti.

Essere colpiti da una scarica elettrica da milioni di volt non è sicuramente un’esperienza piacevole — almeno stando ai racconti di quanti ancora in vita per raccontarla — e lo stesso generalmente vale per gli alberi: centinaia di milioni di esemplari soccombono annualmente a causa dei fulmini. Ma c’è chi ci sa convivere, come l’albero Dipteryx oleifera.

Ciò nonostante il ruolo di questo potente agente atmosferico nel modellare la storia e la biodiversità nella vita degli alberi è ben poco studiato, in particolare per quanto concerne i suoi possibili effetti positivi.

Dipteryx oleifera, l’albero che scaglia fulmini

Sì, avete letto bene: un gruppo di ricerca presso il Cary Institute of Ecosystem Studies (New York) ha difatti scoperto che un particolare tipo di albero, Dipteryx oleifera, non solo sembra sopravvivere tranquillamente a scariche elettriche fatali per i suoi simili, ma ne trae addirittura beneficio.

