Diddl è tornato: storia e curiosità sul topolino bianco

Ripercorriamo la storia di Diddl, le sue caratteristiche, i tanti personaggi e quando tornerà sul mercato con tanti gadget.

“Tanta nostalgia degli anni ’90” cantavano gli Articolo 31 nel brano 2030 del 1996, che a quanto pare, ci prenderà su tante cose.

A fare la parte del leone soprattutto la musica, con il ritorno in auge di gruppi come gli 883 e gli Oasis, ma anche gadget come i Coccolotti, verso i quali è esplosa un’autentica mania fomentata da TikTok. Ora, un altro simbolo sta per tornare, che all’epoca innescò un merchandising spasmodico tra bambini e adolescenti: Diddl e il suo mondo.

Facciamo un passo indietro e vediamo chi è DIDDL, la sua storia e quanto tornerà.

Chi è DIDDL: la storia

Come riporta Wikipedia, Diddl è un personaggio di fantasia nato il 24 agosto 1990 dalla matita e dal genio del disegnatore tedesco Thomas Goletz. Un fumettista, classe 1966, estimatore dei film animati di Walt Disney, in particolare di La sirenetta, Bambi e Tarzan. Lavora alle sue creazioni utilizzando pastelli, pittura acrilica, pittura ad olio e pennarelli.

Si tratta di una sorta di Topolino totalmente reiventato: si presenta infatti proprio come un topolino di colore bianco, che si contraddistingue per le guance rosa, i piedi enormi, le grandi orecchie e una coda sottile. Inoltre, indossa una salopette colorata.

Ad onor del vero, l’idea iniziale di Goletz era un canguro. Inoltre, Diddl appariva in origine molto diverso dalla bozza finale: aveva le orecchie decisamente più piccole e sottili, mentre i piedi, per quanto già grandi, avevano una forma meno tondeggiante. Infine, il muso appariva più allungato.

Ad accogliere entusiasta i primi lavori che raffiguravano Diddl (un totale di 13 cartoline), vedendoci lungo, la casa Depesche. Messe sul mercato nel 1991, ebbero un successo strepitoso. Probabilmente, bambini e adolescenti di allora vedevano in quel topino e negli altri personaggi, la possibilità di esprimere in disegno i propri sentimenti.

Dopo essere esploso prima in Francia, nel 2004 il marchio veniva distribuito già in trenta Paesi, tra cui l’Italia. Dove già dominavano altre figure come Hello Kitty o Pucca.

I personaggi di Diddl

Oltre al succitato protagonista Diddl, Goletz creò altri personaggi, dunque un autentico Universo. Inoltre, mise in piedi un merchandising scolastico fatto di zaini, diari, quaderni, ecc. Ma anche peluche, pupazzetti, portachiavi, ecc.

Ecco gli altri personaggi:

Diddlina, la fidanzatina di Diddl

Pimboli, un orsacchiotto

Ackaturbo, un corvo blu

Mimihopps, una coniglietta che adora le carote

Galupy, un puledrino goloso di mele

Wollywell, un montone nero, goffo e timido

Vanillivi, una pecora bianca ghiotta di quadrifogli

Friedl, Fratt e Fritt, tre fratelli ranocchi

Professor Bubblepeng, scienziato e genio sperimentatore, prozio di Diddl

Merksmir, un serpentello saggio e dotto

Milimits, una gattina con la coda tigrata

Tiplitaps, una tartaruga marina molto buffa.

Nonostante la nutrita folta di personaggi, non sarà mai realizzata una serie animata. E chissà che non possa avvenire ora.

Diddl quando torna

Come riporta Il fatto quotidiano, Diddl tornerà in autunno 2025 con tutto il corollario di quaderni, matite e accessori. Queste le motivazioni secondo Pierre-Marin Calemard, direttore generale di Kontiki, oggi proprietario del brand:

Ci rivolgiamo a due pubblici: in primo luogo, ai nostalgici degli anni 2000, ai giovani adulti alcuni dei quali sono diventati genitori e possono svolgere un ruolo nella trasmissione. E i bambini di oggi

E tu che ricordi hai di Diddl?

