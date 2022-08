Il diario di Chiara Ferragni, per bambini altolocati

Quanto costa il diario di Chiara Ferragni? Anche quest’anno, Chiara Ferragni ha lanciato la sua linea esclusiva di accessori scolastici. Quelli che fanno gola a tanti bambini, ma che non tutti possono permettersi. Soprattutto in questo periodo nel quale i prezzi del corredo scolastico sono aumentati in modo incredibile.

Certo, si tratta di prodotti griffati, che non possono svalutarsi sul mercato con prezzi bassi. Ma pagare 25 euro un diario sembra un po’ troppo. Stesso prezzo per l’astuccio, che però nel linguaggio modaiolo della Ferragni diventa pochette.

Per carità, siamo in un mondo libero, dove regna il mercato libero. Ma per colei che vanta un patrimonio finanziario come il suo, sommato a quello del rapper Fedez, un sacrificio di 10 euro in meno a diario o astuccio poteva anche essere fattibile. Parliamo in fondo di 15 euro, quando un diario dovrebbe costarne mediamente 10. Tra diari firmati e quelli a basso costo dai cinesi.

Quanto costa diario di Chiara Ferragni

Ma quanto costa diario di Chiara Ferragni? Come detto, il prezzo di un diario di Chiara Ferragni è pari a 24,90 euro. Con occasioni di sconto, come questo per quanti cercano di accontentare a tutti i costi propri figli.

La linea è prodotta da Pigna, storica azienda fondata nel 1839 da Paolo Pigna ad Alzano Lombardo (BG). Dove ancora oggi c’è la sede aziendale.

