Diana Biondi trovata morta suicida: è il sesto caso in due anni

Tra il 2021 e il 2022, si sono già suicidati 4 studenti. Mentre il 2023 si era aperto tragicamente con un altro suicidio

Ieri primo marzo, intorno alle ore 18, è stato purtroppo trovato il cadavere della ragazza scomparsa il 27 febbraio scorso: si tratta di Diana Biondi. Il ritrovamento è avvenuto a Somma Vesuviana, provincia di Napoli, in località Santa Maria a Castello.

Come riferisce Il Messaggero, Diana Biondi, 26 anni, verosimilmente si sarebbe lanciata nel vuoto morendo sul colpo. La ragazza era una studentessa universitaria e il tragico gesto sarebbe scaturito dalla profonda delusione di non aver sostenuto gli esami universitari.

Suicidio Diana Biondi: sesto caso dal 2021

Come riferisce L’Espresso, il caso di Diana Biondi è il sesto dal 2021. Ovvero, di un giovane che si toglie la vita perché si sente uno studente fallito, non essendo a passo con gli esami.

Infatti, tra il 2021 e il 2022, si sono già suicidati 4 studenti. Mentre il 2023 si era aperto tragicamente con un altro suicidio e sempre per lo stesso motivo: una 19enne trovata morta suicida nel bagno dell’Università Iulm che frequentava.

Che modello di società abbiamo costruito? Basato sulla concorrenza, sul rispetto delle tempistiche, sul farti sentire un fallito se non ti adegui al sistema. I giovani sono sempre più fragili ed insicuri, pronti a crollare al primo ostacolo.

Una società egoistica e disgregata, sempre meno solidale, dove chi ha problemi se li tiene per sé, cumulando rabbia e frustrazione, che esplode poi in gesti estremi come quello di Diana.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!