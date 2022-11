Come aprire dentifricio Elmex? Più facile di quanto si pensi

Come aprire il dentifricio Elmex? E’ la domanda che si pongono tanti la prima volta che acquistano questo dentifricio. Anche perché sulla confezione in cartone, così come sullo stesso tubetto, non viene riportata alcuna istruzione.

Non occorre però sentirsi un idiota. In effetti, il dentifricio Elmex è chiuso in modo particolare, tanto che in molti alla fine risolvono nel modo più rudimentale e semplice possibile: facendo un foro con la punta di una forbice.

Per fortuna, però, per aprire il dentifricio Elmex non serve una laurea in ingegneria meccanica. Ecco come fare.

Come aprire dentifricio Elmex

Per capire come si apre il dentifricio Elmex, basta dire che la magia sta tutta nel tappo. In effetti, questo sistema così apparentemente complesso, è molto utile per mantenerne la flagranza. Oltre che per svolgere una funzione di sigillo di garanzia.

In fondo, usare una forbice viene istintivo, soprattutto se si ha fretta e si ha urgenza di lavare i denti per evitare di fare tardi per uscire da casa.

Se si osserva il tappo, infatti, si può facilmente notare come la parte superiore abbia la stessa forma di quella superiore del tubetto di dentifricio Elmex. Una forma che rievoca quella di un ingranaggio.

Ora, fate combaciare le due parti e con un po’ di pressione fate in modo che si incastrino, fino ad assumere la forma seguente.

Fatto ciò, svitate il tappo come fate per ogni prodotto, quindi in senso anti-orario. Vedrete che la parte superiore del tubetto di dentifricio Elmex sarà finita in quella superiore del tappo, aprendolo.

Facile no? Da ora in poi sapete come aprire il dentifricio Elmex.

Come si apre dentifricio Elmex?

Dunque ricapitoliamo come si apre il dentifricio Elmex in soli 2 passaggi:

incastrare la parte superiore del tappo con quella del tubetto girare in senso anti-orario come si fa per tutti i prodotti con tappo

