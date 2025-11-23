Finisce l’era De Luca: un bilancio sul suo mandato

Ecco un bilancio di Vincenzo De Luca Governatore della regione Campania.

In Campania è finito “il regno del terrore” di Vincenzo De Luca a Governatore della regione. Non uscirà del tutto di scena: nel consiglio regionale piazza diversi sodali tramite la lista “A testa alta“, e ottiene che il figlio Piero sia diventato segretario regionale del Partito democratico. Quel Pd con cui da sempre ha un rapporto difficile, burrascoso, per quanto necessario e indispensabile a entrambi per conservare il potere per 15 degli ultimi 20 anni in regione.

Indimenticabili e attesissimi i suoi discorsi il venerdì durante l’infausto biennio 2020-22.

Ma qual è il bilancio di Vincenzo De Luca come Governatore della Campania?

Bilancio Vincenzo De Luca Governatore della Campania

Il Corriere del Mezzogiorno propone un bilancio di “luci e ombre” per De Luca Governatore della Campania.

Tra i risultati positivi da ricordare, sono menzionati la fine del lungo commissariamento della sanità campana; il recupero dei Livelli essenziali di assistenza; l’impegno a realizzare dieci nuovi ospedali in tutta la regione. Ma sempre in ambito sanitario, si ricordano le cose negative: le lunghe liste d’attesa, gli screening oncologici insufficienti, il mancato efficientamento organizzativo, i vuoti di organici sebbene qui pesi anche la mancata programmazione nazionale.

Male anche l’ambiente: l’irrisolta questione ecoballe, con circa 5 milioni di tonnellate di spazzatura impacchettata da decenni in attesa di smaltimento. Per non parlare della mancata realizzazione degli impianti per l’umido.

Per quanto riguarda i trasporti, la Circumvesuviana resta la piaga principale di tutto il trasporto pubblico campano: con treni vetusti, guasti continui, corse interrotte e ora persino con i ritardi accumulati.

Seguici su Telegram cliccando sull’immagine sotto per non perdere nessun articolo! 👇🏻

- / 5 Grazie per aver votato!

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn

Vuoi abilitare le notifiche? Resta aggiornato sulle ultime notizie Attiva

Notifiche push abilitate Grazie per aver abilitato le notifiche!

Pubblicità

Pubblicità