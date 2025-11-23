Finisce l’era De Luca: un bilancio sul suo mandato

Ecco un bilancio di Vincenzo De Luca Governatore della regione Campania.
In Campania è finito “il regno del terrore” di Vincenzo De Luca a Governatore della regione. Non uscirà del tutto di scena: nel consiglio regionale piazza diversi sodali tramite la lista “A testa alta“, e ottiene che il figlio Piero sia diventato segretario regionale del Partito democratico. Quel Pd con cui da sempre ha un rapporto difficile, burrascoso, per quanto necessario e indispensabile a entrambi per conservare il potere per 15 degli ultimi 20 anni in regione.
Indimenticabili e attesissimi i suoi discorsi il venerdì durante l’infausto biennio 2020-22.
Ma qual è il bilancio di Vincenzo De Luca come Governatore della Campania?
Bilancio Vincenzo De Luca Governatore della Campania
Il Corriere del Mezzogiorno propone un bilancio di “luci e ombre” per De Luca Governatore della Campania.
Tra i risultati positivi da ricordare, sono menzionati la fine del lungo commissariamento della sanità campana; il recupero dei Livelli essenziali di assistenza; l’impegno a realizzare dieci nuovi ospedali in tutta la regione. Ma sempre in ambito sanitario, si ricordano le cose negative: le lunghe liste d’attesa, gli screening oncologici insufficienti, il mancato efficientamento organizzativo, i vuoti di organici sebbene qui pesi anche la mancata programmazione nazionale.
Male anche l’ambiente: l’irrisolta questione ecoballe, con circa 5 milioni di tonnellate di spazzatura impacchettata da decenni in attesa di smaltimento. Per non parlare della mancata realizzazione degli impianti per l’umido.
Per quanto riguarda i trasporti, la Circumvesuviana resta la piaga principale di tutto il trasporto pubblico campano: con treni vetusti, guasti continui, corse interrotte e ora persino con i ritardi accumulati.