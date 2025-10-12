Il DDL Gasparri vieta di criticare Israele? Come stanno le cose

Vediamo cosa contiene davvero il DDL contro l’antisemitismo proposto dal senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri.

Sul web sta circolando la notizia secondo la quale un DDL (Disegno Di Legge) presentato dal Senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, n. 1627, nel tentativo di inasprire le pene riguardo le dimostrazioni di antisemitismo, finirebbe anche per vietare il sionismo e le critiche verso lo Stato di Israele.

Il tutto, sempre secondo le voci critiche e allarmistiche, per porre un freno alle manifestazioni Pro Pal che hanno infiammato (in tutti i sensi) molte piazze e strade d’Italia (e del Mondo).

Ma come stanno davvero le cose?

Cosa contiene il DDL Gasparri contro l’antisemitismo

Come spiega L’Indipendente, l’articolo 1 del provvedimento sancisce l’adozione integrale della definizione operativa di antisemitismo approvata dall’IHRA (acronimo di Alleanza internazionale per la memoria dell’Olocausto), che descrive l’antisemitismo come

una specifica percezione degli ebrei che può essere espressa come odio nei loro confronti, le cui manifestazioni, di natura verbale o fisica, sono dirette verso le persone ebree o non ebree, i loro beni, le istituzioni delle comunità ebraiche e i loro luoghi di culto

A preoccupare il Mondo Pro Pal è però l’articolo 4, che modifica l’articolo 604-bis del codice penale, noto come “legge Mancino”, che mira a contrastare l’odio razziale o etnico e ogni forma di discriminazione.

Il disegno di legge proposto da Gasparri aggiunge in particolare 2 commi:

la pena della reclusione passa da due a sei anni e si applica anche quando la propaganda o l’istigazione all’odio si fondino «in tutto o in parte sull’ostilità, sull’avversione, sulla denigrazione, sulla discriminazione, sulla lotta o sulla violenza contro gli ebrei, i loro beni e pertinenze, anche di carattere religioso o culturale, nonché sulla negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele o sulla sua distruzione; se l’offesa è commessa utilizzando «segni, simboli, oggetti, immagini o riproduzioni che esprimano, direttamente o indirettamente, pregiudizio, odio, avversione, ostilità, lotta, discriminazione o violenza contro gli ebrei, la negazione della Shoah o del diritto all’esistenza dello Stato di Israele, la pena è aumentata fino alla metà.

Per quanto non ci sia un’espressa voce a riguardo, il timore è che la legge finisca per punire chi critica semplicemente Israele per il proprio operato. In particolare, quella voce “indirettamente“.

Formazione contro l’antisemitismo

Ma c’è un’altra novità importante introdotta dal DDL Gasparri contro l’antisemitismo. L’art. 2 introduce per la prima volta espressamente un incentivo alla formazione in seno a istituzioni nevralgiche della democrazia come difesa, giustizia, interno, istruzione e del merito e dell’università e della ricerca. Corsi rivolti ai militari, ai magistrati, al personale della carriera prefettizia, alle Forze di polizia, ai docenti delle scuole di ogni ordine e grado e ai docenti e ricercatori universitari.

Una sorta di indottrinamento dunque.

Qui è possibile leggere il testo integrale del disegno di legge proposto dal decano della destra italiana.

