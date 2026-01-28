DDL Caregiver, ennesima presa in giro: la denuncia di una madre

Vediamo cosa prevede il DDL Caregiver varato dal Governo Meloni e cosa non va.

Con il termine Caregiver ci si riferisce a una persona che si occupa di una o più persone non autosufficienti senza scopo di lucro, ma anche senza vincoli né obblighi. Di fatti, solitamente tale figura viene assimilata a un familiare che vive nella stessa abitazione o nei pressi. O, comunque, a una persona molto vicina al diversamente abile, solitamente senza particolare preparazione professionale.

La figura del Caregiver non è particolarmente riconosciuta in Italia, se non per il disbrigo delle pratiche burocratiche in luogo della persona non autonoma. Eppure, sono indispensabili per l’assistenza quotidiana del paziente.

Il Ddl Locatelli varato dal Governo Meloni punta a colmare questa lacuna, riconoscendo un compenso economico ai caregiver. Eppure, sembra non essere così risolutivo. Ecco la testimonianza di una madre.

DDL Caregiver: come funziona

A denunciare le lacune del DDL Locatelli Caregiver, il quale è un disegno di legge che stanzia 257 milioni di euro. Eppure, non sembra essere così risolutivo, come denuncia la madre di Liberato, un ragazzo che ad aprile compirà 17 anni e che a causa di un’asfissia perinatale è costretto a letto da sempre. Vive attaccato ai macchinari h24, respira grazie ad un ventilatore meccanico e si alimenta artificialmente attraverso una peg.

La donna, che abita a Casoria (comune in provincia di Napoli) è nota sui Social con il nickname “Anna combatti” e del suo caso si è occupata anche la trasmissione “Fuori dal coro” (qui la sua storia).

Ecco le sue parole riportate a Il Corriere del Mezzogiorno:

Il ddl Locatelli è una vergogna di stato, una miseria rispetto a quello che facciamo. Un contentino, un bonus per zittirci. Addirittura sono stati messi paletti come limite Isee, soglia di 91 ore settimanali, reddito da lavoro di 3 mila euro annui – afferma Combatti -. Non è un riconoscimento con una cifra adeguata considerando che i 400 euro al mese che vorrebbero erogare, diviso 91 ore settimanali che prevedono, sarebbero poco più di 1 euro l’ora. Questo valiamo noi? Quanti soldi facciamo risparmiare allo Stato con il lavoro che facciamo? Siamo attivi h24, non c’è un orario. Mio figlio è disabile per 91 ore a settimana per le altre ore Liberato non ha più bisogno e si gestisce da solo?

Dunque i punti critici riguardano il compenso piuttosto ridicolo e offensivo, oltre ai limiti relativi all’ISEE. Certo, meglio di nulla, si dirà. Del resto in Italia siamo abituati ad accontentarci e a galleggiare.

