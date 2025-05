Dazi, effetto boomerang: in Germania chiude storica cartiera

I dazi imposti dai paesi membri dell’Ue alla Russia stanno avendo un effetto controproducente anche per la Germania.

I dazi imposti dall’Unione europea alla Russia sono un’arma a doppio taglio, che sta colpendo solo di striscio i russi mentre sta ferendo mortalmente gli stessi paesi membri. La Germania da almeno un paio di anni vive una crisi profonda e non è più quella locomotiva che fu sotto la guida della Merkel.

La quale, non a caso, disse no all’ingresso dell’Ucraina nella stessa Ue e nella Nato. Non solo, portava a termine importanti accordi bilaterali con Vladimir Putin.

Altri tempi. Ultimo effetto boomerang dei dazi contro la Russia è la chiusura di una storica azienda produttrice di carta, la Kabel Premium Pulp & Paper GmbH. Operativa da 129 anni, la quale, lo scorso marzo, ha dichiarato bancarotta.

Perché la storica cartiera tedesca ha chiuso?

Lo spiega con semplicità il sempre efficace Maurizio Blondet. La Russia produceva carta grezza che esportava in Germania, la quale, tramite le sue aziende, in primis appunto la Kabel Premium Pulp & Paper GmbH, la lavorava per produrre cartone, carta per ufficio e altri tipi di carta, che rispediva in Russia come prodotto lavorato.

Con l’arrivo dei dazi e il taglio dei ponti della Germania con la Russia, quest’ultima ha iniziato ad aprire cartiere sul proprio territorio, specializzandosi in fretta, in virtù della propria straordinaria resilienza (come fatto coi chip, per esempio).

Ora produce carta a livello nazionale, distruggendo, di fatto, il settore tedesco.

Fine della breve storia triste.

Ma qualcosa potrebbe cambiare…

Tuttavia, le scellerate politiche ecologiste ed estere della Germania potrebbero cambiare. Il nuovo Governo Scholz avrà come Ministro dell’economia Katherina Reiche, la quale ha già promesso un cambio di rotta radicale nella politica energetica: l’energia a prezzi accessibili ha la priorità sulla tutela del clima.

Come riferisce Yahoo Finance, Reiche è stata Ceo della società di infrastrutture energetiche regionali Westenergie – una divisione di E.ON, il più grande operatore di reti elettriche in Europa – da inizio 2020. 51 anni, è stata membro del parlamento tedesco dal 1998 al 2015 e ha già ricoperto incarichi governativi, più precisamente, nella segretaria parlamentare dei ministeri dell’Ambiente e dei Trasporti.

