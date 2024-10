Vediamo perché David Bowie aveva gli occhi di colore diverso, un tratto che è diventato una delle sue caratteristiche principali.

Perchè David Bowie aveva occhi di colore diverso? L’indimenticato Duca bianco del rock David Bowie, ci ha lasciati nel 2016, a 69 anni. Compiuti peraltro qualche giorno prima della morte, l’8 gennaio. Data in cui, non a caso, è stato pubblicato anche il suo venticinquesimo album: Blackstar. Nel quale il tema della morte e del passaggio metafisico si sente forte. Una sorta di messaggio ai posteri e di ultimo testamento di questo straordinario, geniale, eclettico e ribelle artista.

Spesso sul web torna vivo l’interesse sul perché David Bowie avesse occhi di colore diverso. Un particolare che ne ha fatto un tratto inconfondibile della sua immagine. Tanto quanto la sua voce, i suoi costumi, i suoi tanti tagli di capelli e gli arrangiamenti che scandivano i suoi splendidi testi.

Un personaggio così unico al punto da farci credere che forse la storia che venisse da Marte fosse quasi vera. Ma vediamo perchè David Bowie aveva occhi di colore diverso.

Perché David Bowie aveva occhi di colore diverso

La causa di quella particolarità risale al lontano 1962. Dunque quando David Bowie non era ancora famoso ma aveva solo 11 anni. Tutto parte dal fatto che l’amico George Underwood, suo coetaneo, gli tirò un pugno all’occhio sinistro durante una lite per una ragazza. Portando un anello al dito, Underwood gli inflisse un danno tale che l’adolescente David dovette subire diverse operazioni. Pertanto, dal punto di vista medico, non si tratta di eterocromia ma di midriasi permanente. In base alla luce, l’occhio sinistro di Bowie appare più scuro di quello destro.

I due negli anni restarono comunque amici. Anzi, George disegnò anche le copertine di alcuni suoi album e ha raccontato, in un’intervista rilasciata nel 2013, che proprio per la curiosità che l’occhio di Bowie di colore diverso suscitava nella gente, ad un certo punto la Popstar finì per ringraziarlo. Pensava infatti che gli avesse fatto perfino un favore.

Del resto gli occhi di colore diverso di Bowie sono una delle caratteristiche che lo ha contraddistinto maggiormente. Inducendo in tanti a pensare, me compreso, che portasse delle lentine.

Ricevi le news via Mail (controlla anche in Spam) o su Telegram:

Iscriviti alla nostra Newsletter INSERISCI LA TUA EMAIL e scegli una categoria a cui sei interessato Tutte le News Salute Dal Mondo Economia Procedendo accetti la privacy policy

5,0 / 5 Grazie per aver votato!