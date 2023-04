Chiede a bambino di succhiare lingua: ci siamo giocati pure Dalai Lama

In un video diventato virale, il Dalai Lama è finito nella bufera per aver chiesto a un bambino di succhiargli la lingua.

In questo mondo ormai privo di certezze, anche quelle religiose, la figura del Dalai Lama rappresentava senza dubbio un punto di riferimento solido per il mondo buddista, e non solo. Simbolo di pace, saggezza, dialogo, lotta contro le oppressioni. A partire proprio da quelle del vicino regime cinese, che per molto tempo ha provato a schiacciare lui e ciò che rappresenta .

Tuttavia, anche la figura del Dalai Lama sembra essersi frantumata come un castello di sabbia colpito da un calcio o da un’onda del mare. Infatti, è finito nella bufera per un video che lo ritrae chiedere ad un bambino di succhiargli la lingua.

Per il quale ha già chiesto scusa, ma ormai la condanna Social è arrivata senz’appello e non sarà più possibile rimediare.

Dalai Lama sotto accusa per video con bambino

Come riporta ANSA, il video diventato virale risale allo scorso 28 febbraio, quando l’87enne Dalai Lama ha incontrato un gruppo di studenti nel tempio Tsuglagkhang di Dharamshala, situato nel nord dell’India.

Ad un certo punto un ragazzino si avvicina a un microfono e chiede al leader spirituale buddista: “Posso abbracciarti?“. Il Premio Nobel per la Pace però sembra prendere troppo alla lettera quell’invito: facendosi baciare prima una guancia, poi la bocca e infine avvicina il mento del bambino verso di sé e lo bacia sulle labbra.

Il pubblico si diverte e applaude. I due si toccano con la testa, prima che il Dalai Lama tiri fuori la lingua e dica: “E succhiami la lingua“. Quando i due si abbracciano, più avanti nel video, il Dalai Lama fa il solletico al bambino sotto le ascelle in un gesto tenero che però non cancella quanto visto prima.

Ecco il video

#DalaiLama #DALAILAMAPEDOFILO



A big lie exposed

This guy is not spiritual he is a pedophile pic.twitter.com/oMUZmSgToD — jerry (@JerishRama) April 11, 2023

Le scuse del Dalai Lama per video con bambino

Sul profilo Twitter ufficiale del Dalai Lama è poi comparso un messaggio di scuse, dove si ricorda che la figura religiosa spesso ama giocare con affetto e senza malizia con le persone che incontra.

Forse è davvero così, nel senso che lo abbia fatto senza alcuna malizia ma solo per scherzare. Ma, a prescindere, in questo mondo già infettato da una pedofilia dilagante, anche tra le figure religiose, vedere certe scene non può che indignare, senza giustificazioni.

Ricevi le notizie direttamente sulla tua mail (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Inserisci indirizzo e-mail *

– / 5 Grazie per aver votato!