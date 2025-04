Perché Dacia è l’auto più venduta? I motivi

Ecco la storia di Dacia e le ragioni del suo successo.

La Dacia Sandero è risultata essere l’auto più venduta in Europa nel 2024, con 309.392 unità, registrando un aumento del 14,5% rispetto al 2023. Ottimo anche il trend vendite in Italia, visto che di questo modello sono state vendute oltre 53 mila unità nel primo semestre 2024 (+11,9%), risultando così essere il marchio automobilistico più scelto dai clienti privati e l’auto estera più venduta in assoluto nel nostro Paese.

Flessione invece per le auto elettriche, con una sola e-car presente nella Top 10 delle auto più vendute del 2024. Si tratta di una Tesla, la Model Y, la quale si posiziona solo sesta. Oltretutto, l’impegno politico del suo Ceo, Elon Musk, ha fatto crollare le vendite della casa automobilistica. E, fatto ancora più grave e inquietante, è partita un’autentica caccia ai modelli Tesla che spesso sono oggetto di atti vandalici. Soprattutto negli Usa, ma alcuni eventi si sono consumati anche da noi. Il che starebbe spingendo il Patron anche di Space X e X a ritirarsi.

Ma torniamo alla Dacia e cerchiamo di capire le ragioni del suo successo.

Perché le auto Dacia vendono tanto?

La storia di Dacia inizia in Romania nel 1966. Siamo agli inizi del regime comunista, con Ceausescu diventato da poco Segretario del Partico comunista rumeno, che prenderà il potere l’anno successivo.

L’obiettivo di Dacia è chiaro ed è lo stesso di tante altre case automobilistiche del ‘900: offrire vetture moderne, robuste ed economiche a tutti i rumeni. Ciò che ha significato, per esempio, la FIAT per l’Italia, la Volkswagen per i tedeschi o la SEAT per gli spagnoli.

Mentre però queste ultime ed altre vedranno proprio alla fine del secolo scorso precipitare la propria storia per varie ragioni (manager più impegnati a fare finanza che auto, l’arrivo della concorrenza asiatica, i costi sempre più alti della componentistica, ecc.), la Dacia vivrà la propria svolta: nel 1999 rileva l’importante brand francese Renault, iniziando così a produrre auto dal respiro internazionale. Senza però perdere la propria mission originaria. Anzi, sarà esportata all’estero.

Quali sono i modelli di auto prodotti da Dacia?

Ed ecco che, anno dopo anno, Dacia inanella una serie di successi. Come riporta il sito ufficiale della casa automobilistica rumena, Si parte dalla Logan, una berlina familiare moderna e robusta, inizialmente progettata per i mercati emergenti lanciata nel 2004 all’imbattibile prezzo di 5.000 €. Sandero è il secondo lancio di rilievo nel 2008: le serie successive saranno un successo dopo l’altro, tanto da essere, nel 2024, l’auto più venduta in Europa e in Italia.

Nel 2010 un altro grande successo: la Duster. La quale, non è soltanto il meno costoso dei SUV, ma è anche un veicolo accattivante grazie a una polivalenza ineguagliata e alle capacità di adattarsi ad ogni percorso.

Nel 2021 Dacia entra a gamba tesa nel mercato delle auto elettriche, lanciando Spring, una vettura 100% elettrica di dimensioni compatta. In grado di coniugare l’agilità di una city car alla robustezza di un SUV.

Nel 2022 la capacità innovatrice di Dacia tocca il suo punto più alto, con la Jogger. La quale è una sintesi dei vari segmenti:

lunghezza di una station-wagon;

abitabilità e modularità di un multispazio;

design tipiche del SUV.

A dispetto delle dimensioni esteriori compatte, è in grado di trasportare fino a 7 passeggeri.

Cosa significa Dacia?

Dacia è il nome che gli antichi romani davano al territorio su cui oggi sorge la Romania, quando faceva parte del glorioso Impero romano. Del resto, nel paese degli Urali, oggi è possibile apprezzare tracce dell’antico impero romano, da cui oggi deriva anche il nome utilizzato dalla seconda metà del 1800.

