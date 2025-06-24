Custodia impermeabile per smartphone: il miglior modello a prezzo conveniente

La custodia impermeabile per smartphone è molto utile per proteggere il proprio telefono al mare, in piscina o in altri contesti.

Quando andiamo al mare o in piscina, abbiamo necessità di proteggere il nostro smartphone dagli schizzi dell’acqua e dalla polvere della sabbia, agenti esterni che mettono in serio pericolo il telefono. A volte basta una piccola distrazione per vederlo cadere in mare, intenti come siamo a scattare foto a un bel tramonto o selfie da soli o in compagnia. Per fortuna, oggi sul mercato esistono modelli di custodia impermeabile per smartphone.

Dotati anche di lacci, queste cover le possiamo portare anche appese al al collo per non perdere il nostro telefono e averlo sempre a portata di mano. Per immortalare tutti i momenti delle nostre meritate vacanze al mare, al lago o al fiume. Protettivi anche in caso di rovesciamento accidentale di bevande o sgocciolamenti di gelato, ecc.

Cover utili però anche al di là dell’estate, soprattutto se amiamo fare gite fuori porta in mezzo alla natura tutto l’anno o attività sportiva sotto la pioggia.

Di seguito proponiamo un modello di custodia impermeabile Lamicall, specializzata nel settore, per telefoni da 7 e 8 pollici, per tutti i brand e modelli di telefono. Otterrai 2 pezzi, così da averne uno di riserva, per quanto, comunque, siano molto resistenti.

Come scegliere una custodia impermeabile per smartphone?

Una custodia impermeabile per smartphone andrebbe scelta accuratamente per non perdere le funzionalità del telefono: scrivere messaggi, scattare foto, filmare video, sbloccare il telefono con il riconoscimento facciale, ecc. Infatti, deve consentire di usare sempre lo schermo in modalità touchscreen mentre la trasparenza non deve ostacolare gli obiettivi della fotocamera.

Ancora, il materiale deve essere ben chiuso ermeticamente, resistente e non deve infastidire l’uso del microfono e della cassa del telefono.

Meglio ancora che abbia un cordino che ci consenta di averlo appeso al collo, regolabile.

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Immagine da Amazon

La custodia impermeabile per smartphone Lamicall è dotata di certificato IPX8, dunque super protettivo rispetto ad acqua e polvere. E’ stata realizzata tramite una tecnologia di pressatura a caldo senza soluzione di continuità, che la rende estremamente aderente.

Realizzato anche in materiale PVC, durevole e morbido, permette di usarlo anche quando è nella custodia, non perdendo la funzionalità touchscreen dello schermo. Quindi non avrai bisogno di estrarlo per scattare foto, rispondere al telefono, scrivere messaggi, ecc. Inoltre, non ostruisce l’uso del microfono né della cassa.

Vanta una clip di tenuta a pressione, che tiene il telefono ben chiuso e protetto nella cover per evitare ogni dannosa infiltrazione d’acqua. Possiamo usare una delle 2 cover per riporre in sicurezza altri oggetti.

Ancora, la custodia Lamicall è progettata con trasparenza su entrambi i lati: in questo modo potrai usare il telefono senza problemi per foto, videochiamate, dirette o il riconoscimento facciale.

Nell’incipit accennavamo al laccio. E’ dotato di una corda lunga fino a 46,5 cm ed è regolabile. Grazie a una clip puoi sganciarla e riattaccarla quando vuoi.

Scegli il modello per telefono da 7 pollici:

Scegli il modello per telefono da 8 pollici:

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