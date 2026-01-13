Crans-Montana, è stato un attentato?

Cosa c’è davvero dietro la strage di Crans-Montana? Ecco un’ipotesi alternativa all’incendio causato da semplici candeline.

Possono delle candeline poste su una bottiglia di spumante causare una strage come quella del locale di Crans-Montana in Svizzera? Il fuoco che emettono non brucia neanche un cartoncino. Guarda caso, i due presunti colpevoli nelle foto sono ritratti mascherati. Da bravi attori che devono rimanere senza identità.

Quello che i mass-media non dicono, è che tra quelle vallate paradisiache c’è da tempo un fiume di denaro riciclato e ha sede una potente lobby sionista, Chabad. Non a caso, al civico 35 di Rue Centrale non c’è soltanto il bar nel quale i giovani (giovanissimi anzi, perfino minorenni) hanno perso la vita, ma c’è la sinagoga Beit Yossef.

Gli stessi coniugi proprietari del locale, con un passato di fallimenti e condanne penali per sfruttamento della prostituzione in Corsica, si sono ritrovati da un giorno all’altro ricoperti di soldi. Probabilmente, fungono da prestanome per qualcuno.

A chi doveva arrivare il messaggio di Capodanno? Probabilmente a chi ha momentaneamente fermato il progetto della Grande Israele.

Per approfondire, invito a leggere l’articolo di Cesare Sacchetti.

