Covid, Schwarzenegger chiede scusa: in Italia prenderanno esempio?

Le scuse di Arnold Schwarzenegger derivano da una frase detta durante una diretta dell’agosto 2021 in piena pandemia Covid.

Durante la “guerra civile” che si è scatenata durante la Pandemia, è sceso in campo anche il mitico Arnold Schwarzenegger, mito del cinema hollywoodiano, soprattutto, per il genere fantascientifico anni ’80. Avendo prestato volto e fisico in pellicole come Conan, Terminator, Predator e Commando.

Mentre dagli anni ’90, a parte Atto di forza, anche lui si è ridicolizzato in pellicole mediocri, che lo vedevano ora alle prese con bambini, ora di fianco al suo alter ego Danny De Vito. Non disdegnando, comunque, anche una parentesi come Governatore della California.

Gli americani, che sicuramente hanno tanti difetti ma difficilmente si fanno rinchiudere in casa con una certa facilità, non avranno certo dimenticato quando disse “Screw your freedom”, traducibile in “si fo**a la vostra libertà” nell’agosto 2021. In occasione della diretta video alla Cnn in compagnia del noto saggista statunitense Alexander Vindman.

Orbene, oggi Arnold Schwarzenegger chiede scusa, forse per rilanciarsi agli occhi dell’opinione pubblica e non pagare dazio al botteghino con la eventuale uscita di nuove pellicole.

🦾Le frasi di Schwarzenegger durante Pandemia Covid-19

Oggi che siamo alla resa dei conti rispetto a chi pronunciò in quel periodo frasi ed offese con una certa nonchalance e spregiudicatezza contro chi si permetteva semplicemente di avere qualche dubbio su lockdown e vaccinazione, non possiamo esimerci dall’analizzare alcune frasi di Arnold Schwarzenegger:

Non puoi dire: ‘Nessuno mi dirà che mi devo fermare qui, che devo fermarmi a questo semaforo qui. Lo attraverserò’. Poi uccidi qualcuno ed è colpa tua. Questa è la stessa cosa con il virus. Non puoi non indossare la mascherina perché quando respiri, puoi infettare qualcun altro. E puoi infettare qualcuno che poi si ammala e può morire

Come riporta Il Primato Nazionale, l’ex governatore californiano chiamò schmucks – ossia folli – coloro che non volevano indossare la mascherina, per poi aggiungere

Non voglio maltrattare nessuno qui ma volevo solo dire a tutti, lavoriamo insieme e smettiamo di combattere perché c’è un virus, ed è meglio vaccinarsi e indossare una mascherina

😞Le scuse di Schwarzenegger

Sul proprio profilo Twitter, ora Conan, Terminator e Commando fa mea culpa, in risposta a un utente ancora risentito da quanto proferito dall’attore in quel famoso video:

Ecco cos'altro dirò: mi dispiace per aver detto quelle parole. Cerco di essere inesorabilmente positivo, ma a volte la mia bocca mi precede. Avrei dovuto comunicare meglio

Covid, Salvini non vuole commissione per fare chiarezza

Ecco il tweet originale:

I want to thank you for your open-mindedness. I think we should be able to disagree without being enemies.



Here’s what else I’ll say: I’m sorry for saying those words. I try to be relentlessly positive, but sometimes my mouth gets ahead of me. I should have communicated better. https://t.co/hpqcrbni3F — Arnold (@Schwarzenegger) April 5, 2023

Vedremo se queste scuse gli eviteranno un flop al botteghino. Il quale, però, forse sarà più dettato dalla piega mediocre intrapresa da tempo dalla sua carriera. Comunque, a parte questo, tardive o ipocrite che siano, gli italiani potrebbero prendere esempio da lui. Perché anche nel nostro paese non sono mancati attori e presentatori, molto meno acclamati di Schwarzy, che hanno offeso durante la Pandemia Covid. Fare i nomi gli farebbe solo una pubblicità gratuita, di cui hanno peraltro disperato bisogno.

