Covid: 5 anni fa l’inizio della dittatura sanitaria

“Non ci sarà più una zona rossa, ma ci sarà tutta l’Italia «zona protetta»“. Queste parole, pronunciate in un’ansiogena sera del 9 marzo 2020 dall’allora Premier del governo giallo-fuxia Giuseppe Conte, rimbombano ancora oggi nella testa dei cittadini italiani. Annunciavano il primo lockdown nazionale per mitigare l’espansione della pandemia da Covid-19.

Ma sarà solo il primo di una lunga serie. Ce ne saranno altri a intermittenza, per 3 anni. L’Italia fu militarizzata, i cittadini trasformati in tutti potenziali criminali. Un dispiegamento terracqueo (per utilizzare un termine rilanciato di recente dalla Premier Meloni in merito alla famigerata lotta all’immigrazione clandestina) mai visto per combattere le organizzazioni criminali che da decenni mortificano la società e l’economia di questo paese. Per non parlare della microcriminalità urbana, che terrorizza quotidianamente le persone. Ma tant’è.

Arriveranno poi altre misure, come quella che rispolverò un termine in auge durante la Seconda guerra mondiale: coprifuoco. La sera occorreva rientrare a casa per le 22, manco fossimo Will Smith in Io sono leggenda. E ancora, i famigerati vaccini, prima quelli tradizionali e poi quelli sperimentali (che vaccini non erano). Resi obbligatori tramite Green pass, una misura senza alcuna valenza sanitaria. Poiché i vaccinati potevano ugualmente trasmettere il virus. Vietando le persone ad andare al lavoro, ad entrare in Banca per prelevare, semplicemente a recarsi in un pub o in un ristorante.

Terrorismo psicologico e distruzione della convivialità. In Tv i bollettini erano costanti, così come le ambulanze che andavano avanti e indietro, per non parlare della sceneggiata delle camionette militari di Bergamo che aprirono le danze mediatiche. E cosa dire poi dell’autocertificazione per spostarci o degli ingressi contingentati nei supermercati col rischio pure di trovare gli scaffali vuoi.

Il tutto, per un virus che a conti fatti ha ucciso per oltre il 90% solo le persone affette da 3-4 patologie, dunque era una sorta di colpo di grazia. Ha probabilmente fatto più vittime il vaccino mRNA.

“Andra tutto bene” divenne lo slogan per darci coraggio e speranza. Ma alla fine è andata così solo a chi ha prodotto i vaccini e chi li ha eseguiti, le mascherine, il gel disinfettante, chi ha ricevuto denaro per promuovere il tutto. A tanti sopravvissuti è rimasto un segno, forse indelebile.

E’ cambiata l’Italia, la società, il modo di vivere. L’esperimento sociale è riuscito.

