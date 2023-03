Covid-19: le tante denunce contro Remdesivir e i danni provocati

La Food and Drug Administration (FDA) americana ha autorizzato il farmaco antivirale sperimentale remdesivir, malgrado la mancata efficacia

La Food and Drug Administration (FDA) americana ha autorizzato il farmaco antivirale sperimentale remdesivir , marchio Veklury, per uso di emergenza contro COVID-19 nel maggio 2020.

Qualche mese dopo, a ottobre 2020, aveva poi ricevuto la piena approvazione. Ad oggi, rimane un trattamento primario per COVID-19 negli ospedali, nonostante la ricerca dimostri che manca di efficacia e può causare alti tassi di insufficienza d’organo.

E c’è chi, come John Beaudoin, a mezzo Twitter chiede un’indagine penale sul farmaco. Citando i dati secondo cui potrebbe aver ucciso addirittura 100.000 persone negli Stati Uniti.

Il che lascia molte ombre e dubbi sul fatto che le autorità sanitarie statunitensi si siano concentrate su questo e altri farmaci altrettanto dannosi, escludendo tutti gli altri.

Remdesivir e i danni provocati

Maurizio Blondet ha riepilogato la questione sul proprio sito. Il succitato Beaudoin ha intentato una causa presso il tribunale distrettuale degli Stati Uniti. Ritenendo che un picco di decessi per insufficienza renale acuta (ARF) nel Massachusetts sia dovuto al remdesivir, prodotto da Gilead Sciences.

Utilizzando una richiesta del Freedom of Information Act (FOIA), Beaudoin ha ricevuto tutti i certificati di morte in Massachusetts dal 2015 al 2022. Orbene, ha rilevato 1.840 decessi in eccesso per insufficienza renale acuta dal 1° gennaio 2021 al 30 novembre 2022. Beaudoin ha anche rivelato un aumento dei decessi per insufficienza locativa acuta in ogni fascia di età superiore ai 15 anni, dal 2015 al 2022.

2/ Thousands dead in Massachusetts ARF likely due to Remdesivir. This requires CRIMINAL investigation. pic.twitter.com/urzzjc4tPu — John Beaudoin, Sr. aka, Coquin de Chien (@JohnBeaudoinSr) February 13, 2023

L’uso di Remdesivir non si è diffuso fino al 2020. Da quel momento fino a ottobre 2021, almeno 7.491 reazioni avverse al farmaco sono state segnalate al VigiAccess dell’Organizzazione mondiale della sanità (OMS), inclusi 560 decessi, 550 disturbi cardiaci gravi e 475 lesioni renali acute.

Per capire la portata del tutto, basta dire che dal 1992 al 13 ottobre 2021 sono state segnalate solo 5.674 reazioni avverse al farmaco per l’ivermectina. Nonostante il suo forte profilo di sicurezza ed efficacia, l’ivermectina è stata ampiamente denigrata durante la pandemia.

E poi c’è una questione di costi: il remdesivir costa tra $ 2.340 e $ 3.120 , mentre il costo medio del trattamento per l’ivermectina è di $ 58 .

Mentre l’OMS ha aggiornato la sua guida nell’aprile 2022 per raccomandare l’uso di remdesivir in “pazienti COVID-19 lievi o moderati che sono ad alto rischio di ricovero”, uno studio pubblicato su The Lancet non ha rilevato “alcun beneficio clinico” dall’uso di remdesivir in pazienti ricoverati. Inoltre, i ricercatori ritenevano che tre decessi durante lo studio fossero correlati al remdesivir.

Sono tante le cause in corso.

I legami di Gilead con la politica

Come noto, le multinazionali farmaceutiche hanno una grossa influenza sulla politica americana. Nel novembre 2020, l’OMS ha emesso un bollettino in cui raccomandava di non utilizzare remdesivir nei pazienti con COVID-19, affermando:

Al momento non ci sono prove che remdesivir migliori la sopravvivenza e altri esiti in questi pazienti

È possibile che i forti legami politici di Gilead abbiano influenzato le approvazioni e le raccomandazioni del governo? Qualche dubbio viene. Basta dire che Donald Rumsfeld è stato presidente di Gilead dal 1997 fino a quando è entrato a far parte dell’amministrazione Bush nel 2001. Rumsfeld aveva precedentemente servito come segretario alla difesa sotto il presidente Gerald Ford dal 1975 al 1977, e di nuovo sotto il presidente George W. Bush dal 2001 al 2006.

Remdesivir prescritto anche ai bambini

Ma c’è un aspetto ulteriormente inquietante della vicenda, che coinvolge anime innocenti come i bambini. I quali, rispetto agli adulti, non scelgono quanto gli viene inoculato.

Alla fine di aprile 2022, infatti, la FDA ha persino approvato remdesivir come primo e unico trattamento COVID-19 per i bambini sotto i 12 anni, compresi i bambini di appena 28 giorni. Un’approvazione ancora più sconvolgente se si pensa che il COVID-19 sia raramente grave nei bambini mentre remdesivir è inefficace e comporta il rischio di effetti collaterali gravi e mortali.

Quel che è peggio, il farmaco è approvato anche per l’uso ambulatoriale nei bambini. La dottoressa Meryl Nass ha espresso le sue preoccupazioni in merito:

La FDA ha appena concesso in licenza Remdesivir per bambini di appena un mese. Possono riceverlo sia i bambini ricoverati che i pazienti ambulatoriali. Il farmaco potrebbe funzionare in regime ambulatoriale, ma la stragrande maggioranza dei bambini ha un rischio molto basso di morire di COVID. Se 7 decessi su 1.000 derivano dalla droga, come… pensavano gli investigatori europei… è possibile che danneggi o uccida più bambini di quanti ne salvi.

La FDA non avrebbe dovuto aspettare più a lungo per vedere cosa ha fatto il trattamento ambulatoriale precoce per le età più anziane? O studiato un gruppo molto più ampio di bambini? Molto poco è stato pubblicato su bambini e remdesivir…

Quando esaminiamo il comunicato stampa emesso da Gilead , apprendiamo che l’approvazione si basava su uno studio a braccio singolo in aperto su 53 bambini, 3 dei quali sono morti (il 6% di questi bambini è morto); Il 72% ha avuto un evento avverso e il 21% ha avuto un evento avverso grave.

Insomma, anche se la Pandemia da Covid-19 è finita (ma altre sembrano essere all’orizzonte), non dobbiamo smettere di parlare delle tante controindicazioni provocate dalle cure per combatterla, che hanno danneggiato milioni di vite in modo permanente.

