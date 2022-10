Covid: medici No vax reintegrati e stop a multe e bollettino

Il Governo Meloni inizia a cambiare rotta riguardo la gestione del Covid-19. Favorita certo anche da una involuzione della malattia. E’ lo stesso Ministro Orazio Schillaci ad anticipare, tramite un comunicato, la decisione di reintegrare i medici No vax sospesi dal loro servizio per non essersi vaccinati.

Non solo. Stop anche al bollettino giornaliero su ricoveri e decessi, che diventerà settimanale.

Ma il Governo pensa ad altri due provvedimenti: cancellare anzitempo l’obbligo di indossare le mascherine in ospedale, che scadrebbe il prossimo 31 ottobre. Nonché una moratoria per oltre un milione di italiani over 50 non vaccinati in attesa delle temutissime multe da 100 euro. Multe che sanno ancora più di infamia considerando il periodo economico complicato che stiamo vivendo.

Molti però attendono un altro passaggio: la rimozione del green pass rafforzato – o Super green pass – nelle RSA. Una misura eccessiva che sta dividendo le famiglie da ormai troppo tempo. Qui abbiamo portato una testimonianza.

