Covid-19 uscito da laboratorio: Usa verso rivelazione documenti

La Camera ha votato per declassificare le informazioni su possibili collegamenti tra Wuhan e Covid-19. Ma si nasconde altro?

Venerdì scorso, la Camera dei rappresentanti americana ha votato all’unanimità per declassificare le informazioni su possibili collegamenti tra il Wuhan Institute of Virology e la pandemia di Covid-19 , inviando il disegno di legge al presidente Joe Biden. Al quale spetta quindi l’ultima parola.

Già il Senato ad inizio marzo aveva votato all’unanimità per richiedere al direttore dell’intelligence nazionale Avril Haines di declassificare tali informazioni.

Come noto, il Covid-19 è emerso per la prima volta a Wuhan, in Cina, nel 2019. Anche se ad oggi non c’è una spiegazione ufficiale su come il virus si sia diffuso alle persone. Le tesi alternative prevalenti sono due:

il Covid-19 proviene da un animale infetto che ha trasmesso il virus all’uomo (probabilmente da un pipistrello con l’intermediazione di un pangolino) l’agente patogeno sia fuggito da un laboratorio di Wuhan

Inizialmente, la prima tesi è stata la prevalente tra quelle ufficiali, e chi sosteneva la seconda veniva tacciato di anti-scienza, complottismo, eresia. Ma tutto quanto emerso a poco a poco successivamente non ha più tenuto la polvere sotto l’armadio.

Lo sforzo del Congresso di declassificare l’intelligence sulle origini di Covid arriva dopo che il Dipartimento dell’Energia ha concluso con “scarsa fiducia” che il virus molto probabilmente è fuggito da un laboratorio a Wuhan a seguito di un incidente.

Come riporta CNBC, il Dipartimento dell’Energia è una delle 18 agenzie che compongono la comunità dell’intelligence statunitense. Il dipartimento era in precedenza indeciso su come fosse emerso il virus.

Il Federal Bureau of Investigation ha anche concluso che la pandemia probabilmente è iniziata con un incidente di laboratorio a Wuhan, ha detto a Fox News all’inizio di questo mese il direttore dell’agenzia, Christopher Wray.

L’FBI ha valutato da tempo che le origini della pandemia sono molto probabilmente un potenziale incidente di laboratorio a Wuhan

ha detto Wray a Fox News

Qui stai parlando di una potenziale fuga da un laboratorio controllato dal governo cinese Leggi anche: Covid-19 e vaccini: intervista alla Dottoressa Scoppio

Bunker anti-atomico e pillole di odio: il nuovo delirio sul… Farò solo l’osservazione che il governo cinese, mi sembra, ha fatto del suo meglio per cercare di ostacolare e offuscare il lavoro che stiamo facendo, il lavoro che il nostro governo degli Stati Uniti e stretti partner stranieri sta facendo. E questo è un peccato per tutti

ha detto Wray.

Declassamento sul Covid-19: è tutto oro quello che luccica?

Biden ha ordinato alla comunità dell’intelligence nel 2021 di fornire un’analisi aggiornata di come è emersa la pandemia. Le agenzie di intelligence erano divise su come il Covid avesse iniziato a diffondersi tra gli umani, sebbene affermassero che un origine naturale e una fuga di laboratorio fossero entrambi plausibili.

Quattro agenzie anonime in quel rapporto del 2021 hanno raggiunto valutazioni a bassa confidenza secondo cui un animale infetto ha diffuso il virus all’uomo. La comunità dell’intelligence ha convenuto che Covid non è stato sviluppato come arma biologica e la maggior parte delle agenzie ha valutato che il virus non fosse geneticamente modificato.

Vedremo come andrà avanti l’indagine. Ma bisognerà anche valutare se gli Usa lo fanno per amore della verità o per accusare la Cina di tutte le colpe. In fondo, i due paesi sono ad un livello di tensione mai visto prima e questa potrebbe essere un’ottima occasione per far passare i cinesi agli occhi del mondo come colpevoli di tutto quanto abbiamo vissuto in questi anni.

Non dimentichiamoci infine quanto gli stessi americani dislochino laboratori biologici per il mondo (anche in Ucraina) e come abbiamo messo lo zampino anche proprio su quello di Wuhan (ne abbiamo parlato qui).

Le presidenziali americane si avvicinano e questa è un’ottima carta da giocarsi per Biden e i democratici…

