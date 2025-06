Costume da bagno intero Disney per bambina: i migliori su Amazon

Ecco una selezione di costumi Disney per bambine, modelli per consentire di giocare e divertirsi, con piena libertà di movimento.

Tra i tanti prodotti dello sterminato franchising Disney, non manca il costume da bagno intero per bambina. Così da potersi divertire al mare o in piscina con i propri personaggi preferiti. Senza però rinunciare alla qualità.

Di seguito abbiamo selezionato 5 costumi da bagno Disney per bambine.

Costume da bagno intero Disney per bambina

Ecco alcuni costumi per il mare o per la piscina per bambine con personaggi Disney molto amati.

Costume da Bagno intero per bambine e ragazze Pink Angel Lilo & Stitch (5 a 14 anni)

Partiamo con questo meraviglioso costume intero ispirato al personaggio di Angel del film animato Lilo & Stitch. Tantissime taglie disponibili, dai 5 ai 14 anni. E’ stato realizzato appositamente per consentire alla bambina di muoversi e divertirsi liberamente. Materiale: 100% Poliestere, lavabile in lavatrice.

Costume da bagno intero Anna ed Elsa Frozen (da 2 a 6 anni)

Non può mancare in questo elenco il film Disney Frozen, tra i franchising più riusciti dal brand americano nell’ultimo quarto di secolo. Altro costume intero, che consente i movimenti, resistente, per consentire alle bambine di divertirsi senza il rischio che si rompa. Ciò grazie alla combinazione di due materiali: 82% poliestere e 18% elastan. Molto bello il disegno, che raffigura Anna ed Elsa. Disponibile dai 2 ai 6 anni.

Costume da Bagno Ariel La sirenetta

Ed eccoci a un altro grande successo Disney, che diede vita al Rinascimento del brand: La sirenetta. Sul costume è raffigurata proprio Ariel con il suo amico: il simpaticissimo e tenerissimo Flounder. Anche qui parliamo di un costume a un pezzo che consente alle bambine di muoversi liberamente, essendo costituito in 85% Poliestere e 15% Elastan. I colori rievocano tipicamente il mare, protagonista delle vacanze ma anche del film. Ampissima disponibilità, dai 2 ai 14 anni.

Costume da Bagno Minnie

Qui siamo invece dinanzi a un classico: Minnie, compagna di Topolino, intramontabile personaggio Disney. Il costume è adatto per un età dai 2 ai 7 anni. Un altro costume da bagno intero, realizzato in modo ca consentire alle bambine di avere libertà di movimento e possibilità di giocare e divertirsi. Ciò grazie al materiale 82% Poliestere e 18% Elastan. Completo di favolosi fiocchi rosa 3D e balze in vita.

Costume da bagno Principesse Disney

Chiudiamo in bellezza con un costume da bagno intero che raffigura 5 Principesse Disney: Biancaneve, Belle, Cenerentola, Ariel e Tiana. Incorniciate dal classico rosa. Anche qui materiale che permette piena libertà di movimento (82% poliestere, 18% elastan). Molto bella la parte posteriore, con un motivo formato dalle stampe della corona di Tiana, della scarpa di Cenerentola, Lumiére de La Bella e la bestia, fiori ed un fiocchetto. Ideale per bambine dai 18 ai 24 mesi. Impreziosita da un fiocchetto sul bordo in alto al centro e fronzoli sui lati inferiori.

