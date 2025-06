Costume da bagno Spider-man per bambino: i migliori su Amazon

Ecco alcuni modelli di costume da bagno di Spider-man per bambino su Amazon, sia in formato pantaloncino che slip.

Spider-man è un super eroe dei fumetti partorito dal genio di Stan Lee e Steve Ditko. Reso celebre dai fumetti fin dalla fine degli anni ’60, è diventato molto popolare grazie allo sterminato numero di film e videogiochi a lui dedicati a partire dai primi anni 2000. Ma anche per il vasto merchandising che ha innescato, che vede inclusi anche il costume da bagno per bambino.

Di seguito abbiamo selezionato alcuni modelli su Amazon molto carini e di ottima qualità, per facilitare la scelta. Controllate bene le taglie, anche se sono tutti prodotti facilmente restituibili gratuitamente con reso immediato.

Costume da bagno Spider-man per bambino: i migliori modelli su Amazon

Ecco una carrellata di costumi raffiguranti Spider-man destinati ai più piccoli in vendita su Amazon, dividendoli per pantaloncini e slip.

Costume da bagno Spider-man per bambino a pantaloncino

Immagine da Amazon

Primo modello in 85% Poliestere e 15% Elastan, lavabile in lavatrice. Per bambini di circa 1,16 cm di altezza. Sei anni di età circa.

Immagine da Amazon

Questa invece è la versione per i bambini di circa 8 anni, di circa 1,28 cm di altezza.

Immagine da Amazon

Altro bel costume da bagno di Spiderman, prodotto con Licenza Ufficiale Marvel, per bambini di 8 anni. Tessuto elasticizzato con il 15% di Elastam.

Costume da bagno Spider-man per bambino a slip

Immagine da Amazon

Per chi preferisce lo slip, ecco una bella variante stilizzata con l’Uomo ragno. Altro costume per bambini di 8 anni, con le seguenti dimensioni: Circonferenza slip 51/70 cm, Lunghezza 21 cm.

Immagine da Amazon

Variante del costume precedente, quindi sempre per bambini di 8 anni, con le seguenti dimensioni: Circonferenza slip 51/70 cm, Lunghezza 21 cm. In una versione più classica in rosso.

Se cerchi anche una piscina da giardino, terrazza o balcone per bambini, in quest’articolo proponiamo alcuni modelli interessanti.

Il presente articolo contiene link di affiliazione. La redazione non è responsabile per eventuali cambi di prezzo o malfunzionamenti del prodotto acquistato.

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

- / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn