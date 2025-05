Cosa chiede Putin per fermare la guerra in Ucraina? Due ‘semplici’ cose

Ecco cosa chiede Vladimir Putin per fermare la guerra in Ucraina, che non accenna ancora a fermarsi malgrado le promesse di Trump.

La guerra in Ucraina non accenna a fermarsi, nonostante siano passati 4 mesi dall’insediamento di Donald Trump nella Casa bianca e aveva promesso che avrebbe posto fine al conflitto in sole 24 ore. Vladimir Putin è fermo sulle sue posizioni, mentre Volodymyr Zelensky resta al proprio posto nonostante la scarsa fiducia generale di cui gode. Sorretto solo da una parte dell’Unione europea che ancora sogna di mettere le mani sulla Russia, in barba a quanto già accadde a Napoleone e Hitler. Segnatamente Gran Bretagna, Germania e Francia.

Giorgia Meloni si pone a metà strada tra Washington e Kiev, ma questa sua posizione sta tenendo a margine l’Italia da tutti i tavoli principali. A conferma che il nostro paese da oltre trent’anni non conta più nulla in politica estera e neppure chi parla retoricamente di Patria è riuscito a sovvertire questa situazione.

Ma cosa chiede Putin per fermare la guerra in Ucraina? Due cose in particolare.

Cosa chiede Putin per fermare la guerra in Ucraina

Vladimir Putin non vuole perdere l’influenza sull’Ucraina, uno degli ultimi paesi orbita della vecchia Urss rimasti alla Russia. Il paese ucraino è strategico per le terre rare, il passaggio del gas e alcuni beni agricoli come il grano.

Per ottenere questo, il presidente russo, capace di far tornare il paese una superpotenza dopo lo sfascio dei primi anni ’90, vorrebbe:

mantenere il controllo sulla riva destra del Dnepr (quarto fiume europeo per lunghezza dopo il Volga, il Danubio e l’Ural). Kherson e dintorni, così potrà tenere sotto pressione Odessa, la Transnistria e Chisinau. Come ha riferito Evgeny Savostianov all’ADNKronos, ex capo del Kbg di Mosca, che oggi vive all’estero dopo essersi schierato contro l’invasione russa dell’Ucraina; mantenere la neutralità dell’Ucraina, in ossequio agli accordi di Minsk. Quindi no all’ingresso in Ue e nella Nato.

L’Ucraina è un paese sovrano ed è padrone del proprio destino. Tuttavia, occorre sempre pensare che una superpotenza vuole mantenere l’egemonia delle zone circostanti. Cosa farebbero gli Usa se il Messico diventasse filorusso? O la Cina se Taiwan decidesse di staccarsi definitivamente?

Ad onor del vero, la Russia ha ripreso i territori ucraini a maggioranza russa (Crimea e repubbliche del Donbass) ma non ha certo mosso guerra per ogni paese post sovietico finito nella Nato.

