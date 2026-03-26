Volano corvi su Tel Aviv: un brutto presagio per Israele?

Stanno facendo il giro del web le immagini di corvi che volano nei cieli sopra Tel Aviv. E qualcuno invoca un passaggio dell’Apocalisse.

In queste ore stanno facendo il giro del web le immagini di corvi che volano nei cieli di Tel Aviv. Uno spettacolo suggestivo, forse inquietante, Del resto, al corvo sono associati significati piuttosto sinistro. Simbolicamente rappresenta dualità: saggezza, trasformazione e profezia, ma anche morte, sventura e oscurità. Animale molto intelligente, dall’inconfondibile piumaggio nero, che gli infonde appunto anche caratteristiche negative.

Fu reso celebre da un omonimo film con lo sfortunato figlio di Bruce Lee, Brandon, morto proprio sul set. Una pellicola cult anni ’90, di recente oggetto di un poco riuscito remake.

I corvi volano come fossero piccioni anche su alcune capitali europee, tra cui Parigi. Donando in alcuni contesti, come i cimiteri monumentali che popolano la capitale francese, un aurea ancora più gotica e funzionale all’ambiente.

Corvo a Parigi passeggia indisturbato

Il video dei corvi che volano su Tel Aviv

Ecco uno dei video suggestivo dello stormo che vola su Tel Aviv, capitale di Israele.

Le immagini di migliaia di corvi che volano sopra lo skyline di Tel Aviv stanno diventando virali!



Questo fenomeno è considerato da molti un "presagio di sventura", poiché spesso è seguito da una catastrofe totale.



Uno spettacolo estremamente raro che nessun Paese vorrebbe mai… pic.twitter.com/RCWEt8UczI — Roberto Avventura (@RobertoAvventu2) March 25, 2026

E qualcuno scomoda perfino l’Apocalisse, specificamente questo passaggio:

E vidi un angelo che stava in piedi nel sole, il quale gridò a gran voce a tutti gli uccelli che volavano in aria Venite, radunatevi per il grande banchetto di Dio, affinché mangiate le carni dei re, dei generali e dei potenti, dei cavalli e dei loro cavalieri, e le carni di tutti gli uomini, liberi e schiavi, grandi e piccoli.

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