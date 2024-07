Cornovaglia: dove si trova questa meraviglia vista in tanti film e serie tv

Vediamo di seguito dove si trova la Cornovaglia e come si arriva in questo luogo meraviglioso, con le migliori opzioni.

Molti film e serie tv sono state girate nella meravigliosa Cornovaglia, un posto incantevole dove la Natura è straripante. Tanto che in taluni casi viene anche citata negli stessi titoli, come se fosse un marchio di garanza che possa attirare quanti la hanno già apprezzata in altre pellicole. O, per fortuna, ci sono stati e vogliono rivederla, magari per rievocare piacevoli ricordi.

Popolata per prima dai celtici, divenne poi colonia romana, per poi tornare sotto la gestione dei primi quando l’Impero romano iniziò ad arretrare. Fu poi definitivamente incorporata nella Gran Bretagna e infine nel Regno Unito. Viene già citata in romanzi scritti intorno al 1100 d.c.

Dove si trova la Cornovaglia

La Cornovaglia è una contea inglese, la più piccola non metropolitana, ubicata nella zona sud-occidentale della Gran Bretagna. Fa parte di un’omonima penisola, che si protende verso l’Oceano Atlantico.

La contea di Cornovaglia ne rappresenta solo l’estremità occidentale, mentre la penisola comprende anche l’intera contea del Devon e una buona parte di quella di Somerset. Costituisce una delle sei nazioni celtiche.

Il centro amministrativo e, di fatto, l’unica city è costituita da Truro, mentre la capitale storica è Bodmin. Include anche le isole Scilly, che si trovano a 45 chilometri dalla costa.

L’attività economica principale è proprio il turismo, sebbene risulti essere la zona più povera e meno contributiva del Regno Unito. In realtà, fino al 1800 l’attività principale era costituita dalle miniere, per poi cadere in declino dal secolo successivo. Tanto che oggi alcune miniere sono diventate un luogo d’interesse turistico e visitabili.

La popolazione locale totale supera i 500mila abitanti.

Come arrivare in Cornovaglia

In Cornovaglia c’è l’aeroporto di Newquay, che però non ha voli internazionali. Quindi se si viene dall’Italia, occorre fare prima scalo a Londra e poi da lì decidere la soluzione che si preferisce: aereo, treno, autobus o macchina.

n realtà ci sarebbe anche Bristol, che risulterebbe anche più comoda di Londra perché geograficamente più vicina. Solo che pochi aeroporti italiani fanno volo diretto verso la città inglese, quindi lo consigliamo solo a chi ha vicino un aeroporto internazionale che preveda questo volo

Torniamo all’opzione di Londra e vediamole di seguito.

Aereo

In questo caso, possiamo raggiungere la Cornovaglia in aereo. Esistono localmente dei bus (azienda Transport for Cornwall) che portano fino all’aeroporto o dei taxi, così come il noleggio auto Hertz ed Europcar.

Auto

Se invece preferite l’auto, conviene anche scegliere un aeroporto che sia più vicino con la parte meridionale della Gran Bretagna. La prima soluzione è London Heathrow, per la sua ubicazione a sud-ovest della città, altrimenti London Gatwick.

Per quanto riguarda le strade, le opzioni sono 2:

La strada veloce A303 , che dovrebbe essere la prima offerta dal navigatore GPS per brevità del tragitto. Tuttavia, potrebbe essere sconveniente se c’è traffico;

, che dovrebbe essere la prima offerta dal navigatore GPS per brevità del tragitto. Tuttavia, potrebbe essere sconveniente se c’è traffico; Le autostrade M4 ed M5, che sono sicuramente più scorrevoli e piacevoli da percorrere. Ma dovete tenere in considerazione che impiegherete circa 45 minuti in più. Le autostrade sono completamente gratuite.

In generale, la media dovrebbe essere di 6 ore. Ricordiamo poi che la guida in Gran Bretagna è a sinistra, quindi occorre essere preparati a ciò.

Treno

Probabilmente, questa è l’opzione migliore per comodità e costi. La società che opera in tal senso è la Great Western Railways (GWR) che permette di salire alla stazione di London Paddington e raggiungere la Cornovaglia senza dover effettuare alcun cambio. Il treno termina al capolinea di Penzance fermandosi in tutte le stazioni della regione. I costi del treno variano da £40 fino a £180. E’ possibile dare un’occhiata sul sito della compagnia per trovare l’offerta giusta.

In generale, il treno impiega poco più di 5 ore. Quindi anche meno dell’auto.

Autobus

Infine, l’ultima soluzione per raggiungere la Cornovaglia da Londra è quella dell’autobus. Esistono due compagnie che effettuano corse dirette da e per la capitale inglese: la National Express e la Megabus. Quest’ultima un po’ più economica della prima.

Come sempre accade con gli autobus, se da un lato si risparmia tanto rispetto all’auto o al treno (una corsa costa tra £20 e £40), il contraltare è il tempo di arrivo. Che può essere tra le 7 ore se tutto fila liscio e fino alle 9 ore (in caso di rallentamenti dovuti al traffico, al maltempo, imprevisti vari).

Il bus ferma solo in alcune località maggiori e prevede fermate per andare in bagno, pranzare, ecc. Insomma, non si rivelerà una gita alla Fantozzi.

