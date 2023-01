Guerra in Ucraina: Corea del Nord fornisce missili a Russia?

Mentre si attende da un momento all’altro l’ingresso della Bierlorussia nel conflitto (per ora solo indiretto, concedendo l’ingresso in Ucraina dell’esercito russo dal proprio territorio), nuovo partner inaspettato, o quasi, sembra essere entrato nel conflitto russo-ucraino: la Corea del Nord.

Diciamo quasi, perché la Corea del Nord è in ottimi rapporti con la Russia. Manco a dirlo, risalenti alla Guerra fredda su base ideologica.

L’accusa arriva dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti (UDT) che ha desecretato delle foto scattate dal satellite che lo proverebbero.

Corea del Nord fornisce armi alla Russia?

Come riporta la CNN, gli Stati Uniti hanno rilasciato foto recentemente declassificate di vagoni ferroviari russi in viaggio dalla Russia verso la Corea del Nord e ritorno a novembre. In quella che gli Stati Uniti ritengono sia stata la consegna iniziale di razzi e missili di fanteria destinati all’organizzazione mercenaria Wagner Group in Ucraina.

John Kirby – Security Council Coordinator for Strategic Communications – ha affermato che mentre gli Stati Uniti non credono che l’equipaggiamento abbia cambiato le dinamiche del campo di battaglia in Ucraina, gli Stati Uniti si aspettano che continuino le consegne di questo tipo di sistemi d’arma dalla Corea del Nord alla Russia.

La Russia ha anche ricevuto attrezzature, compresi i droni, dall’Iran, poiché le sue forniture militari sono diminuite nel corso della guerra.

I trasferimenti di armi dalla [Corea del Nord] sono in diretta violazione della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite

ha detto Kirby, aggiungendo che gli Stati Uniti hanno condiviso le loro informazioni con il gruppo di esperti del comitato delle sanzioni della RPDC del Consiglio di sicurezza.

Un alto funzionario dell’intelligence occidentale ha fatto eco a tale valutazione venerdì, dicendo ai giornalisti che l’Occidente è

Esercito Wagner sarà dichiarato “organizzazione criminale transnazionale”

Nella stessa conferenza stampa, sempre Kirby ha affermato che la UDT designerà l’organizzazione mercenaria russa Wagner Group come “organizzazione criminale transnazionale” e imporrà ulteriori sanzioni la prossima settimana contro il gruppo e la sua rete di supporto in tutto il mondo, ha detto venerdì la Casa Bianca.

Queste azioni riconoscono la minaccia transcontinentale rappresentata da Wagner, anche attraverso il suo modello in corso di grave attività criminale

Missili coreani alla Russia: quanto sono attendibili americani?

Naturalmente, è tutto da verificare, poiché gli Stati Uniti non sono troppo credibili in termini di prove. Uno dei casi più clamorosi fu la boccetta mostrata da Collin Powell come prova dell’uso di armi chimiche da parte di Saddam Hussein, al fine di muovere guerra all’Iraq.

Quanto alle accuse di atrocità del gruppo russo Wagner, potrebbe anche essere vero, ma non si dimentichi cosa hanno combinato gli americani in Cambogia o in Vietnam, o nei paesi mediorientali più di recente. Lasciando perdere le bombe atomiche sganciate sul Giappone…

Ricevi via mail le news sulla guerra in Ucraina che i Tg non riportano (controlla anche in Spam)

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *