La storiella strappalacrime della coppia di Washington e il silenzio sulle vittime di Gaza

I media mainstream ci stanno presentando la storia di Yaron e Sarah come se fosse una di quelle commedie americane dei primi 2000 con Sandra Bullock e Ryan Reynolds, mentre pongono in secondo piano le vittime di Gaza. Tra loro, pure ci sono coppie che volevano sposarsi, o lo erano già con tanti bambini al seguito. Dei quali nessuno saprà mai nulla.

Come riporta ADNkronos, Yaron Lischinsky, 28 anni, lavorava per l’ufficio politico dell’ambasciata israeliana a Washington, e firmava un blog per Israel Times. Aveva conseguito un master in Governo, diplomazia e strategia all’Università Reichman e si era laureato in relazioni internazionali all’Università ebraica.

Anche Sarah Milgrim era una dipendente dell’ambasciata di Israele negli Stati Uniti.

Il profilo ufficiale dell’ambasciata di Israele a Washington su ‘X‘ scrive:

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.



This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.



The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr