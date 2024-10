L’inverno si avvicina: 8 semplici consigli per risparmiare sul riscaldamento domestico

Grazie a pochi accorgimenti, è possibile risparmiare sul riscaldamento domestico. Ecco 8 utili consigli per metterli in pratica.

Sebbene le temperature siano ancora quasi esiste al Sud, il freddo ha già bussato alla porta di diverse zone del Nord e del Centro. Meglio dunque prepararsi per tempo, a prescindere da dove si viva, anche perché le bollette energetiche da anni sono un autentico incubo per tutti.

Consigli per risparmiare sul riscaldamento domestico

Ecco dunque 8 consigli utili per risparmiare sul riscaldamento domestico, proposti dal sito Pronto bolletta.

Temperatura tra 18 e 20 Gradi

Il primo modo per risparmiare è mantenere il termostato tra 18°C e 20°C. Per ogni grado in meno, puoi risparmiare fino al 6% sui costi di riscaldamento!

Applicare valvole termostatiche

Le valvole termostatiche consentono di regolare la temperatura in base alle esigenze di ciascuna stanza, riducendo il consumo nelle aree meno frequentate.

Installare un termostato intelligente

Un termostato smart permette di programmare accensioni e spegnimenti in base alla tua routine quotidiana. Riscalderete casa solo quando sarà necessario.

Migliorare l’isolamento

E’ possibile migliorare l’isolamento di porte e finestre installando guarnizioni o pellicole termoisolanti. Ma anche sostituendo le vecchie finestre con modelli a doppi vetri, usufruendo anche degli ecoincentivi offerti dai governi.

Sfruttare il più possibile il calore offerto dal sole

Durante il giorno, è meglio aprire le tende per far entrare il calore naturale del sole, per poi chiuderle a buio sopraggiunto, per consentire al calore di restare intatto.

Far controllare periodicamente l’impianto di riscaldamento

Effettuare una regolare manutenzione dell’impianto di riscaldamento periodico. Eventuali malfunzionamenti silenti possono portare a consumi maggiori. Inoltre, la manutenzione periodica evita di far peggiorare la situazione se ci sono guasti in corso, magari impercettibili, e quindi spendere di più per ripararli.

Evitare di coprire i termosifoni

In molti, per abbellire la casa, appongono dei copri termosifoni, o apponendo davanti tende o addirittura mobili. Ciò riduce l’efficacia del riscaldamento da loro prodotto. Meglio lasciarsi liberi, davanti e nei lati, per aumentarne l’efficacia.

Limitare le ore di accensione

Meglio impostare delle fasce orarie precise per l’accensione e lo spegnimento. I dispositivi digitali di recente uscita lo permettono, anche tramite smartphone.

