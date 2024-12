Concorso OSS in Campania per 1274 posti: prove, requisiti, come partecipare

La Regione Campania ha indetto un bando di concorso con scadenza 12 dicembre 2025, finalizzato all’assunzione di 1.274 unità.

Ottime notizie per chi ha un attestato di OSS, acronimo con cui si intende Operatore socio sanitario. La Regione Campania ha indetto un bando di concorso con scadenza 12 dicembre 2025, finalizzato all’assunzione di 1.274 unità, che saranno destinate a diverse strutture, tra Napoli (area A1) e Salerno, Benevento e Avellino (area A2). Così ripartiti: Area 1 (737 posti) e Area 2 (537).

Il concorso consta di 2 prove (scritta e orale) e, nella graduatoria finale, saranno anche presi in considerazione titoli ed esperienza pregressa in strutture. Vediamo di seguito tutte le info utili a riguardo.

Quali sono le prove del concorso OSS Campania per 1274 posti

Come spiega Concorsando e come già anticipato nell’incipit, il bando prevede sia una prova scritta che una prova orale, oltre che la valutazione dei titoli in possesso. In totale, il punteggio massimo acquisibile sarà di 100 punti, così ripartiti:

40 punti per titoli; 60 punti per le prove d’esame.

La prova scritta sarà la classica a risposta multipla e conferirà un punteggio massimo di 30 punti. Supereranno la prova i candidati che avranno acquisito come punteggio minimo 21 punti.

Gli idonei svolgeranno poi la prova orale, che conferirà gli altri 30 punti massimi. Anche qui il punteggio minimo per superarla è di 21 punti.

Quali materie studiare per il Concorso OSS Campania per 1274 posti?

Veniamo ora alle materie delle prove, informazione utile per prepararsi al meglio. Per quanto concerne la prova scritta, essa verterà sulle seguenti materie:

elementi di legislazione sociale e sanitaria;

aspetti organizzativi del lavoro sociale e sanitario;

assistenza alla persona;

anatomia e fisiologia umana.

Queste invece le materie della prova orale:

Metodologia del lavoro sociale e sanitario;

Elementi di primo soccorso;

Assistenza durante il trasporto;

Assistenza alla persona nelle cure igieniche;

Interventi assistenziali rivolti alla persona in rapporto a particolari situazioni di vita;

Igiene dell’ambiente e comfort alberghiero;

Disposizioni generali in materia di protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori;

Elementi di igiene;

Comunicazione con l’assistito, il familiare, caregiver;

Interventi assistenziali in rapporto alla specificità dell’utenza;

Elementi di diritto del lavoro;

Etica e deontologia;

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;

Elementi di legislazione sanitaria;

Elementi di legislazione nazionale e regionale, a contenuto socio-assistenziale.

Durante la prova orale verrà verificata anche la conoscenza della lingua inglese, e delle apparecchiature informatiche (hardware e software) più diffuse.

Come esercitarsi per le prove

Un buon sito per esercitarsi, peraltro gratuitamente, è Mininterno. In genere discretamente attendibile sui Quiz dei concorsi. E’ presente anche un Forum per confrontarsi con gli altri candidati, fermo restando che le info che circolano vanno sempre prese con le molle e che è meglio sempre attenersi alle fonti ufficiali.

Dove candidarsi al Concorso OSS Campania per 1274 posti

La domanda dovrà essere inoltrata tramite il sito ufficiale dell’ASL di Salerno, anche per quanti concorrono per le sedi della provincia di Napoli. Per tutte le info rimandiamo al bando ufficiale.

E’ possibile concorrere per entrambe le aree?

No.

Quando scade il Concorso OSS Campania per 1274 posti?

Il concorso scade il 12 gennaio alle 23:59. Sconsigliamo comunque di ridursi agli ultimi giorni o all’ultimo minuto poiché in genere i sistemi rallentano e c’è il rischio di malfunzionamenti. Rischiando così di non poter inoltrare la propria candidatura in tempo.

A quali sedi è possibile candidarsi?

Ecco le sedi destinatarie del Concorso OSS Campania per 1274 posti:

Requisiti per partecipare al Concorso OSS Campania per 1274 posti

Oltre ai consueti requisiti civili e giuridici solitamente richiesti, è fondamentale sapere che altri 2 requisiti imprescindibili, pena esclusione sono::

possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) o l’assolvimento

dell’obbligo scolastico; possesso dell’attestato di qualifica di Operatore Socio-Sanitario ovvero titoli equipollenti

(qualifiche OTA + ADB).

Riserva di posti

Importante anche sapere che al personale già operativo nelle strutture destinatarie del concorso per 1274 OSS indetto dalla Regione Campania è stato riservato il 50% dei posti sul totale complessivo messo a bando.

Anche in questo caso, occorre assolvere 2 requisiti indispensabili:

essere titolare, successivamente alla data di entrata in vigore della legge n. 124 del 2015, di un contratto di lavoro flessibile presso una delle Aziende del SSR della Campania; aver maturato, alla data del 31 dicembre 2024, almeno tre anni di contratto, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, presso una o più Aziende del SSR nel profilo di Operatore Socio-Sanitario.

Altri posti sono riservati a militari e a chi ha svolto servizio civile.

Per ogni altra info, rimandiamo ai link ufficiali:

