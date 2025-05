Concorso ADER per 470 posti: ecco date, sedi e orari

Vediamo quali sono le sedi, le date e gli orari delle prove del concorso Ader per 470 posti. Divisi per regioni e province.

Formez, ente preposto alla selezione per conto dell’Agenzia delle entrate riscossione, ha pubblicato date e sedi del concorso per 470 posti, ripartiti in più regioni.

Le regioni coinvolte, come noto, sono: Lombardia, Friuli VG, Liguria, Piemonte, Trentino AA, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia-Romagna. Ciascuna con una differente ripartizione dei posti. Le date per tutte sono tra il 28 e il 30 maggio 2025.

Le materie riguardano Diritto civile, commerciale, amministrativo, tributario e riscossione; Contabilità; Organizzazione aziendale; Informatica.

L’attesa per le prove è stata piuttosto lunga, visto che il bando è stato pubblicato nel luglio 2024.

Di seguito vediamo dunque quali sono le date, gli orari e le sedi suddivise per regioni.

Sedi, date e orari concorso ADER per i residenti in Lombardia, Friuli VG, Liguria, Piemonte, Trentino AA, Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia-Romagna.

Per quanto riguarda i candidati per la regione Lombardia, la prova si svolgerà presso il Parco Esposizioni Novegro, via Novegro s/n, 20054 Segrate MI. Questa sede riguarda anche i candidati di Friuli VG, Liguria, Piemonte, Trentino AA, Valle d’Aosta, Veneto, Emilia-Romagna.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i candidati residenti in Lazio, Umbria e Toscana

Per il Lazio, la sede è la Nuova Fiera di Roma, Via Portuense, 1645, 00148 Roma RM. Ricordiamo per questa regione affluiscono anche i candidati delle regioni Umbria, Toscana e coloro che provengono da uno Stato Estero.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti in Campania

Per quanto riguarda i soli candidati della regione Campania, la sede è ormai quella consona per i concorsi pubblici: la Mostra d’Oltremare, sita a Piazzale Tecchio, 80125 Napoli NA.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti di Abruzzo, Marche e Molise

Per i candidati dell’Abruzzo, ma anche di Marche e Molise, la prova si svolgerà presso: Live Campus, Via Erasmo Piaggio, 35, 66100 Chieti CH.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti in Puglia

Per i soli candidati residenti in Puglia, la sede concorsuale è la Fiera di Foggia, Corso del Mezzogiorno, 1, 71122 Foggia FG.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti in Basilicata, province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria

Per la Calabria la suddivisione riguarda tre sedi per province diverse. Per quanto riguarda le province di Catanzaro, Crotone e Reggio Calabria e i residenti della regione Basilicata, la sede della prova è la Fiera di Catanzaro, Via Nazionale, 6, 88100 Catanzaro CZ.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti delle province di Cosenza e Vibo Valentia

Per quanto riguarda invece i residenti delle province di Cosenza e Vibo Valentia, la sede della prova è il Padiglione LucMar, Via Roald Amundsen, 19, 87036 Rende CS.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti nelle province di Catania e Palermo

Anche la regione Sicilia è stata divisa in due parti. I residenti nelle province di Catania e Palermo sosterranno la prova presso il Palaghiaccio Catania, 8/A, Viale Kennedy, 95047 Catania CT.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani

Veniamo alla sede della prova per i residenti di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Ragusa, Siracusa, Trapani, la quale è il Centro Fiera del Sud, Viale Epipoli, 250, 96100 Siracusa SR.

Sedi, date e orari concorso ADER 470 posti per i residenti della Sardegna

Veniamo, infine, alla sede della prova per i residenti della regione Sardegna. La sede prescelta è Fiera di Cagliari, Via Armando Diaz, 221, 09126 Cagliari CA.

Dove prepararsi per la prova del concorso ADER 470 posti?

Oltre ai vari testi reperibili online e ai corsi organizzati da docenti, un modo immediato e gratuito è quello dei Quiz di Mininterno, integrato nel Forum. I quiz sono piuttosto attendibili oltre che gratuiti.

Per le informazioni relative alle prove, la fonte utilizzata è stata quella ufficiale dell’Agenzia delle entrate riscossione. Per ogni informazioni aggiornata e ufficiale consigliamo sempre le fonti ufficiali del concorso.

Se sei interessato ai Concorsi, ti consigliamo di visionare i nostri articoli sull’argomento.

Foto di Mildred Rios da Pixabay

Ti piace quello che scriviamo? Ricevi gli articoli via mail iscrivendoti alla nostra Newsletter

– / 5 Grazie per aver votato!

Pubblicità

Pubblicità

Condividi articolo sui Social Facebook Twitter Pinterest LinkedIn