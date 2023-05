Monica Sirianni e la maledizione dei Reality: i precedenti

Ecco un elenco dei concorrenti dei Reality show e dei Talent show che sono morti in questi anni prematuramente.

I fan della “casa più spiata d’Italia” hanno appreso la sconvolgente notizia che Monica Sirianni, 37enne, ex-concorrente del Grande Fratello 12, sia morta improvvisamente.

Il 5 maggio ha accusato un malore mentre si trovava in un bar a Catanzaro, la sua città, e nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi si è spenta in ospedale.

Monica era figlia di emigrati calabresi, sebbene fosse nata a Sidney. Aveva partecipato al Gf a soli 25 anni e si era fatta notare per le sue forme generose e il suo sorriso contagioso. Tipici di una ragazza meridionale.

La morte prematura di Monica Sirianni è solo l’ultima di una serie che ha colpito concorrenti di Reality show. Ripercorriamola di seguito.

Concorrenti dei Reality show morti

Libero fa l’elenco dei tanti concorrenti di Reality show morti in questi anni prematuramente.

Come non partire dal primo, Pietro Taricone, concorrente della prima edizione del Grande Fratello. Aveva partecipato anche a delle fiction, come “Distretto di Polizia 3” (2002), “Crimini” (2006-2010)” e “Tutti pazzi per amore” (2008-2011). Dall’unione con l’attrice Kasia Smutniak, aveva avuto anche una figlia: Sophie.

Taricone perse la vita dopo un lancio in paracadute, sua grande passione. Ricoverato in ospedale, l’ex “gieffino” se n’è andato il 29 giugno 2010.

Sebbene non sia stato un concorrente di un reality, ma di un talent, come non ricordare Paolo Armando, ex-finalista di MasterChef 4. Un informatico con moglie e figlie, e la passione per i fornelli. Nel programma l’avevano soprannominato “La tigre“. Il 17 giugno 2021 è stato stroncato da un infarto inaspettato.

Andrea Pace aveva partecipato invece alla versione Junior del programma nel 2014, arrivando terzo e distinguendosi per la sua simpatia. Un male incurabile l’ha portato via nel 2017.

Carlo Capponi, bidello di Bologna che si era fatto conoscere all’Isola dei Famosi con il soprannome di “Charlie Banana” (amava molto il frutto giallo), se n’è andato invece a soli 58 anni nella sua casa di Zocca, anche lui colto da un infarto.

Rossano Rubicondi, anch’egli naufrago e noto per essere stato marito di Ivana Trump nonché presunto partner di Belen Rodriguez, aveva partecipato anche a “Ballando con le stelle” e “Non è la D’Urso“. Ci ha lasciato nel 2021, a soli 49 anni.

Sono tanti anche i tronisti e i corteggiatori di Uomini e donne che ci hanno lasciati. Ne abbiamo parlato qui.

