Vinted, come vendere in modo veloce? Tre errori da non fare

Ecco alcuni validi consigli per vendere su Vinted in modo più veloce ed efficace.

Vinted è una piattaforma di origine francese che da alcuni anni sta ottenendo un grande successo anche in Italia. Offre la possibilità di vendere prodotti nuovi o, soprattutto, usati anche all’estero. In particolare, nei paesi europei dove è molto usata: Francia, ovviamente, ma anche Spagna, Portogallo e Germania.

L’utilizzo è piuttosto semplice e intuitivo, così come il bacino potenziale che si può raggiungere.

Tuttavia, anche Vinted ha delle piccole regole da seguire per riuscire a vendere velocemente. Ecco, per esempio, 3 errori da non compiere.

Come vendere su Vinted in modo veloce

Ecco i 3 errori da non commettere su Vinted se si vuole vendere velocemente.

Annunci chiari e approfonditi

Gli annunci devono riportare quante più informazioni possibili sul prodotto che si vuole vendere. Quindi, quante più foto possibili da diverse angolazioni, soprattutto sottolineando gli eventuali difetti, ma anche i punti di forza.

La parte testuale deve riportare una descrizione esaustiva, con tanto di dimensioni o misure. Ciò eviterà anche di essere bombardati dalle domande degli utenti.

Riempire poi tutti i campi richiesti. Un annuncio esaustivo, sincero e corretto eviterà reclami e possibili comportamenti scorretti. Avrete la prova da esibire per eventuali contestazioni in caso di difetti o malfunzionamenti riscontrati dall’acquirente, così dimostrerete di averlo premesso.

Non vendere oggetti “da buttare”

Vinted non è un cestino dove buttare oggetti malconci. Dunque, meglio evitare di mettere in vendita oggetti invecchiati male e di scarsissimo valore, poiché in genere poco attrattivi. Meglio puntare sulle firme o sui prodotti originali, con attenzione alla stagionalità.

Mettere in vendita un maglione a marzo non è la stessa cosa che farlo a novembre. Oppure, mettere in vendita una pistola ad acqua a giugno avrà più possibilità di successo che farlo a dicembre. E così via.

Proporre prezzi ragionevoli

La stima del prezzo deve essere onesta, rapportata allo stato del prodotto. Se ci sono difetti, meglio fare sconti e riduzioni. Così come se manca la confezione originale, un componente, ecc.

Attenzione poi alla concorrenza: la stessa Vinted riporta il range di prezzo imposto dagli altri venditori su un prodotto simile. Dunque, già offre un valido supporto in merito. Magari farsi anche un giro spulciando tra gli annunci degli altri venditori è cosa buona e giusta.

Proprio per battere la concorrenza, proporre qualche euro in meno rispetto agli altri a parità di condizione può fare la differenza.

