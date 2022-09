Come vedere punti sulla patente? Ecco 3 semplici modi gratuiti

Come vedere quanti ho punti sulla patente? In molti, quando cominciamo ad accumulare un po’ di multe, iniziamo anche a porci questa domanda, alquanto preoccupati.

Anche perché, arrivati a zero, dobbiamo rieseguire gli esami. Un vero incubo, perché non essendo più giovincelli, e avendo ormai acquisito anche una guida disinvolta e non più scolastica, si rischia di essere non poco in difficoltà. Oltre alla questione costi, per le tasse di ammissione agli esami ed eventuali corsi a cui partecipare o lezioni di guida da dover fare.

Alcuni poi sono anche semplicemente incuriositi da quanti punti sulla patente hanno e dunque si chiedono come e dove vedere questo dato.

Dunque, vediamo di seguito come vedere quanti punti sulla patente si hanno. Le soluzioni alternative sono tre.

Come vedere quanti punti ho sulla patente

I metodi per vedere quanti punti sulla patente si hanno ancora sono tre. Tutti gratuiti. I seguenti.

Sito per conoscere punti sulla patente Portale dell’automobilista

Il primo metodo è quello di andare sul Portale dell’automobilista, servizio come detto gratis ma occorre registrarsi.

Dal 1° ottobre 2021, l’accesso con le credenziali è riservato ai minorenni, agli operatori professionali del settore ed alle imprese. Per tutti gli altri utenti, invece, valgono gli obblighi previsti dal D.L. 76/2020 “Semplificazione e innovazione digitale” (convertito con modificazioni dalla L. 120/2020). Il quale prevede che all’area riservata sia possibile accedere solo tramite SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE). Chiavi di accesso ormai per tutti i portali pubblici.

iPatente app per conoscere punti sulla patente

La seconda alternativa è quella della app iPatente, disponibile sia su Apple Store che Google Play. Per chi vuole utilizzare i device mobili. Anche in questo caso parliamo di una app gratuita. Anche qui occorre comunque registrarsi.

Tramite questa applicazione puoi controllare il saldo e lo storico dei punti della tua patente, ma è anche comoda perché è possibile verificare il dettaglio e le scadenze dei tuoi veicoli (per esempio bollo auto o revisione), nonché monitorare lo stato delle tue pratiche e lo storico di quelle degli anni precedenti. Puoi anche verificare la copertura assicurativa.

Numero di telefono per conoscere punti sulla patente

La terza alternativa, più tradizionale, è chiamare un numero di telefono: lo 0645775962. Occorrerà poi digitare successivamente la data di nascita e il numero di patente seguito dal tasto cancelletto.

Si tratta di un numero verde, quindi gratuito, e attivo 24 ore su 24.

Come posso vedere saldo punti sulla patente?

Dunque, ricapitolando, i modi per controllare il saldo punti sulla patente sono 3:

Il portale dell’automobilista

App iPatente, per iOS e Android

Numero verde: 0645775962

Ricordiamo che i punti di partenza sulla patente sono 20 e vengono scalati in base al tipo di infrazione commessa. Se si commettono più infrazioni, i punti sottratti si sommano ma fino ad un massimo di 15 punti. Salvo caso in cui l’infrazione non sia grave al punto da prevedere direttamente il ritiro della patente.

E’ anche possibile ottenere 2 punti non commettendo alcuna infrazione per 2 anni o sostenendo 12 ore di lezione presso un corso di scuola guida, così da recuperare fino a 6 punti. Il massimo, in ogni caso, non potrà mai superare i 30 punti.

Ricevi news senza censure su Telegram