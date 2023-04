Errori in bolletta, te li trova una app: come funziona Billoo

Come trovare gli errori nella bolletta di luce e gas? La app Billoo offre un servizio gratuito che promette di scovarli.

Si parla spesso di errori in bolletta, soprattutto quelle di luce e gas. Addirittura, secondo una stima, il 40% delle bollette che arrivano agli utenti italiani presenta delle imprecisioni di vario tipo. Tra errori di fatturazione, prezzi applicati erroneamente, ritardi nelle comunicazioni che poi è lo stesso utente a pagare, imposte non dovute o addebiti per servizi mai richiesti.

In pochi, in realtà, leggono attentamente le bollette. Soffermandosi solo sulle due voci essenziali: l’importo da pagare e la data di scadenza. Del resto, comprendere tutte le voci di riepilogo non è facile e spesso risultano incomprensibili. Forse anche volutamente.

Ma come trovare gli errori in bolletta? Ecco la app Billoo, che aiuta a scovarli. O, almeno, promette di farlo.

🤑Come trovare gli errori in bolletta di luce o gas

Come riporta Qui Finanza, la app Billoo offre un servizio completamente gratuito per il risparmio in bolletta. L’unico servizio a pagamento è Billoo PASS, che consente di accedere ad offerte esclusive non presenti sul mercato e a eventuali pratiche di reclamo per ottenere i rimborsi spettanti.

Inoltre, con il servizio Eco Shop fornisce utili consigli pratici per risparmiare sui nostri consumi.

Billoo è stata oggetto di un vistoso restyling grazie a BTREES, new media agency di Ebano Spa guidata dal CEO Christian Zegna, E’ scaricabile sia su Google Play store che app store di Apple. Dunque, funziona sia su Android che iOS.

📱Come funziona la app Billoo?

Una volta scaricata la app Billoo, si carica facilmente il pdf di una bolletta e Billoo:

controllerà una per una, tutte le voci della bolletta, assicurandosi che non ci siano errori; attraverso un calcolo preciso, valuta la bolletta rilasciando una vera e propria “pagella”; garantisce un risparmio sicuro, avvisando se si sta pagando troppo.

Su Google play store la app ha una media di 3.6 su quasi 50 recensioni. Quindi puna valutazione più che sufficiente, ma ci sono ancora troppe poche valutazioni. Su App store di Apple la media è più alta, 4.2, ma le recensioni sono appena venti. Al momento della scrittura, naturalmente.

Insomma, si può provare per curiosità e capire se vale davvero la pena.

