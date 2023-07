Nuova console: cosa considerare nella scelta

Come scegliere una nuova console? Ecco tutto quello che occorre considerare nella scelta finale di un nuovo videogioco.

Il mondo delle console e dei videogiochi cambia costantemente con il passare degli anni, ma di fatto da vario tempo i contendenti sono più o meno sempre gli stessi. Del resto sono i colossi di questo settore che propongono tali dispositivi, andando periodicamente a proporre console più performanti o con caratteristiche esclusive. La scelta dipende comunque da vari fattori, fermo restando che alcuni gamer tendono a prediligere sempre il medesimo brand di console, sostituendo quindi il vecchio modello con quello appena uscito sul mercato dello stesso marchio.

Come si sceglie una console

Si può iniziare con il dire che la proposta di console dei più grandi brand è oggi suddivisibile in due categorie: quelle da usare in casa, in un ambiente definito da dedicare al gioco e alla comunicazione online, e quelle che uniscono a questo elemento quello portatile, come ad esempio la Nintendo Switch i cui giochi si possono vivere in qualsiasi situazione, anche durante un viaggio o in vacanza. La scelta del modello parte, quindi, dal considerare come e quando si desidera usare questo tipo di dispositivo, ovvero se si vuole una console leggera, con monitor integrato, da usare nei ritagli di tempo o durante una vacanza, oppure se invece si preferisce una console da posizionare vicino a un televisore di grandi dimensioni, con la comodità di poter giocare a ciò che si desidera dal divano di casa, o dalla propria stanza gaming, con una risoluzione ottima e le comodità di un impianto di maggiori dimensioni. Oggi in commercio si trovano entrambe queste tipologie, da modelli più datati a quelli da poco usciti sul mercato. Il singolo gamer può ragionare in due modi, a seconda delle proprie esigenze: valutare il dispositivo offerto a prezzi particolarmente interessanti o invece considerare quale sia la console più performante o che dà accesso alle più interessanti esclusive in fatto di giochi.

Scegliere valutando i giochi disponibili

Chi acquista una console lo fa perché ama giocare, non ci sono altre motivazioni a spingere questo tipo di scelta. Ogni modello di console tra i più apprezzati propone: giochi in esclusiva,ovvero disponibili solo su quel tipo di console; programmi per il gioco online e per l’utilizzo di alcuni titoli dietro abbonamento. È chiaro che quando si sceglie una console si ragiona tenendo conto anche dei giochi che al singolo piacciono di più. Oltre ai contenuti esclusivi e ai giochi che si intende comprare o che sono inclusi in un abbonamento incluso nella console, si può tenere conto anche delle possibilità e delle funzioni uniche di ogni console. Ad ogni modo, quando si fa questo tipo di scelta è consigliabile andare a visionare il sito del produttore, verificando quali siano i giochi più interessanti, quelli disponibili su abbonamento o anche quelli che si possono ottenere in bundle al momento dell’acquisto della console.

Scegliere considerando il budget

La scelta, però, deve tenere anche conto del budget: può capitare, infatti, che il gioco che si ama di più non sia giocabile al meglio su una console di tipo light o su un modello non di ultima generazione. Tuttavia, se la propria disponibilità non è così grande sideve a volte scendere a compromessi, rinunciando magari al titolo appena uscito o alla massima giocabilità per alcuni giochi. Sono compromessi che negli anni stanno diventando sempre meno pesanti; i produttori infatti cercano di mantenere una buona giocabilità per i nuovi titoli anche sulle console “vecchie”, o almeno su quelle della generazione precedente rispetto a quella appena uscita. Tenendo conto del proprio budget, quindi, si può fare una scelta mirata senza timore, anche perché si sta parlando di modelli di console progettati per essere utilizzati per anni.

Sei appassionato di videogame? Iscriviti alla newsletter

Lascia questo campo vuoto Indirizzo email *

– / 5 Grazie per aver votato!