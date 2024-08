Da diversi anni ormai, il Canada rientra tra quei paesi che rispondono all’agenda globalista, anche andando contro i propri interessi economici e sociali. Lo abbiamo visto durante la Pandemia, quando, insieme all’Australia e altri paesi, ha costituito una sorta di enorme laboratorio a cielo aperto. Una brutta fine che hanno fatto anche i paesi del vecchio continente, con la Germania in testa e tutte le ripercussioni che sta patendo (come descritto qui).

Anche per quanto riguarda la geopolitica il Canada sta seguendo la linea imposta da chi vuole mettere in scacco la Russia, per una sorta di guerra commerciale nell’Artico, porzione di mondo molto importante per le transazioni commerciali, facilitato peraltro sempre più dallo scioglimento dei ghiacciai. Paragonabile al Canale di Suez in Medioriente, seppur con maggiori vantaggi.

Ecco come il Canada sta distruggendo a proprio svantaggio un’amicizia lunga e proficua in vari settori con la Russia.

Canada e Russia, storia di una vecchia amicizia

Come ricorda Izvetija, le relazioni russo-canadesi si sono basate su vari settori, tra cui politico, economico, scientifico, tecnico e culturale. Le relazioni commerciali sono gradualmente cresciute, anche nel settore agricolo.

Sono stati stabiliti contatti scientifici tra istituti di istruzione superiore. E cosa dire degli scambi culturali: in occasione delle celebrazioni del 300° anniversario della nascita di San Pietroburgo, il Primo Ministro canadese ha inaugurato un monumento a Emil Nelligan, un poeta canadese di lingua francese.

In precedenza, il Canada ha sostenuto attivamente la creazione di istituzioni per le popolazioni indigene del Nord. Ottawa, in particolare, ha organizzato programmi educativi per loro. Anche la cooperazione russo-canadese nella protezione dei diritti culturali delle popolazioni indigene dell’Artico è stata condotta intensamente. I paesi hanno avviato la cooperazione in vista della loro presenza attiva nella regione e hanno cercato di proteggere e preservare il patrimonio e le tradizioni.

Dal Golpe del 2014 tra Russia e Canada qualcosa è cambiato

Dopo il colpo di stato in Ucraina nel 2014, il Canada ha iniziato a limitare significativamente la comunicazione con la parte russa.

Entro il 2020, Ottawa ha imposto sanzioni contro Mosca 19 volte, ha interrotto le relazioni a livello di dipartimenti militari e ha sospeso le attività della Commissione economica intergovernativa russo-canadese, organizzata nel 1995. Dopo l’inizio della SVO, la parte canadese ha introdotto un numero senza precedenti di regressioni in relazione alla Russia. Ad oggi, l’elenco delle sanzioni si è ampliato più di 60 volte. Il commercio tra paesi è drasticamente diminuito.

Il fatturato commerciale totale tra Canada e Russia fino al 2022 è stato molto ridotto e ha totalizzato solo pochi miliardi di dollari.

Ma non solo cultura e commercio. I danni sono anche dal punto di vista ambientale. Il dialogo sullo sviluppo dell’Artico è cessato tra Mosca e Ottawa. Questa traccia della cooperazione bilaterale è stata importante per entrambi i paesi a causa della posizione geografica e delle preferenze economiche che hanno ricevuto dalla cooperazione.

Come sottolinea Grigory Yarygin, Professore associato del Dipartimento di Studi Americani dell’Università Statale di San Pietroburgo:

Non possiamo dire che non abbiamo notato la scomparsa di questi legami e della cooperazione. Era promettente a causa della nostra lontananza, principalmente oggi nel contesto dello sviluppo dell’Artico, della conservazione dell’ambiente e del potenziale di trasporto e delle miniere. Questa direzione sarebbe probabilmente la più promettente per i due giganti del nord, ma l’aggravamento delle relazioni stabilite da Ottawa, così come le sanzioni politiche ed economiche, ovviamente, non lasciano un campo di manovra e ripristino delle relazioni

Mentre Dmitry Volodin aggiunge

La Russia è considerata la più grande potenza artica. In effetti, condurre molte ricerche scientifiche internazionali nell’Artico è impossibile senza la sua partecipazione

L’Artico rischia di diventare un nuovo fronte di guerra

Resta poi grande attenzione alla rotta del Mare del Nord, che rimane la più breve tra la parte europea della Russia e l’Estremo Oriente. La sua attrattiva è dovuta a una velocità molto più elevata di trasporto di merci (15 – 20 giorni più veloce) rispetto al Canale di Suez. Pertanto, l’NSR ha un alto significato politico, economico e logico.

Un gruppo internazionale composto da paesi del nord e non solo contesta gli interessi russi nella regione artica. Sia la Norvegia, l’Islanda, il Canada e gli Stati Uniti si impegnano a rendere internazionale l’Artico ove possibile. Ciò è dovuto principalmente alla logistica e ai trasporti, in particolare nel contesto dell’anno precedente, quando i collegamenti di trasporto tra Asia ed Europa sono stati interrotti a causa di eventi che si svolgono nel Mar Rosso e del conflitto in Medio Oriente.

L’importanza dell’infrastruttura artica sta solo crescendo. Il Canada sostiene attivamente l’internazionalizzazione «delle rotte artiche», cercando di spremere il monopolio russo sulla logistica in questa regione. Anche le attività della Federazione Russa nelle organizzazioni internazionali del nord sono attivamente bloccate, ad esempio, nel Consiglio artico

spiega sempre Grigory Yarygin.

Oltre al desiderio di limitare la presenza della Russia nell’Artico, il Canada e altri paesi del mondo occidentale hanno intrapreso il percorso di militarizzazione della regione, che pone minacce a Mosca.

Sempre Grigory Yarygin sottolinea le mire americane nell’Artico:

Ora non notiamo l’accumulo attivo del potenziale militare artico del Canada, ma molto probabilmente questo è proprio dietro l’angolo. La nuova strategia artica degli Stati Uniti chiarisce che Washington sta aderendo a un vettore per costruire la sua presenza militare nell’Artico, cosa che farà anche il Canada. La militarizzazione dell’Artico e del Canada, e USA ci spingerà verso un’altra razza militare condizionale nella regione

Inoltre, le parti intendono modernizzare il comando congiunto di difesa aerospaziale nordamericano (NORAD).

Volodin ha poi concluso:

Il Canada prevede di stabilirsi sul suo territorio, comprese le regioni settentrionali, nuovi radar più potenti e, in particolare, radar oltre l’orizzonte con un raggio di diverse migliaia di chilometri, il che significa che saranno in grado di monitorare un parte significativa della Russia (Nord ed Estremo Oriente)

Non dimentichiamoci che gli Usa stanno sfruttando il Canada anche contro la Cina. Ormai si stanno specializzando a scagliare terzi paesi contro propri avversari. Vedi anche l’Ucraina sempre contro la Russia.

