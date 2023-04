Come guadagnare su TikTok? Ecco 6 semplici alternative

TikTok è senza dubbio il Social del momento, dove si trovano i contenuti più disparati: dai video creati per puro divertimento a quelli ideati per diffondere notizie di vario genere fino ai contenuti prodotti allo scopo di generare profitto. Ma come guadagnare su TikTok?

Ci occuperemo proprio di questo nei prossimi paragrafi, proponendo 6 modi alternativi su come si guadagna su TikTok, con uno sguardo finale anche su quanto si guadagna su TikTok.

Come guadagnare con le Live di TitTok?

Partiamo dalle cosiddette Live, ossia video girati in presa diretta, anche per consentire di interagire in tempo reale con i propri followers.

Come riporta Denaro, nel corso delle Live è possibile infatti ricevere dei regali da chi la sta seguendo. Tuttavia, per poter guadagnare su TikTok tramite Live, occorre soddisfare almeno due requisiti:

avere almeno 16 anni; avere 1000 follower.

Soddisfatti i quali sarà possibile avviare delle Live per chattare, rispondere a delle domande. Per poter inviare dei regali, però, a loro volta i followers dovranno acquistare delle monete virtuali sulla piattaforma. Si consiglia poi di creare dei contenuti di interesse, così da invogliarli a “farci dei regali“.

Come si guadagna con il Creator Fund di TikTok?

Una seconda alternativa per monetizzare su TikTok è quella del Creator Fund. Si tratta di un fondo ideato per consentire agli utenti di avere un vero e proprio guadagno creando contenuti per la piattaforma.

Tuttavia, anche per ottenere guadagni dal Creator Fund bisogna soddisfare dei requisiti, i seguenti:

avere almeno 18 anni i video devono soddisfare le linee guida della community e i termini di servizio di TikTok avere almeno 10mila followers avere almeno 100.000 visualizzazioni su TikTok negli ultimi 30 giorni aver creato almeno 3 post negli ultimi 30 giorni

Il denaro guadagnato sarà inviato alla propria dashboard Creator Fund, dalla quale è anche possibile monitorare l’andamento dei guadagni. E, in seguito, si potrà prelevare il denaro attraverso una piattaforma di pagamento scelta.

Come guadagnare su TikTok con i contenuti sponsorizzati

Una terza alternativa per ottenere guadagni col Social di origine cinese è quella di creare post sponsorizzati. Si tratta peraltro forse del metodo più semplice.

Basterà inserire i prodotti di un’azienda in un video, dato che le aziende sono ben disposte a farsi pubblicità sui Social. Anzi, ormai stanno prediligendo questa forma pubblicitaria rispetto alla Televisione e ai banner di Google Adsense.

E’ bene però anche ricordare che bisogna sempre sponsorizzare prodotti e servizi che siano in linea con i contenuti generalmente pubblicati. Giacché si rischia di snaturare la propria pagina e perdere followers e ottenere così un effetto controproducente.

Come funziona l’Affiliate Marketing su TikTok?

Veniamo al quarto metodo: quello dell’Affiliate Marketing. Ovvero, monetizzare inserendo un link a dei prodotti nei propri video. Quindi, rispetto al video precedente, c’è un link diretto per acquistare beni e servizi e non ci si limita solo ad una pubblicità.

Come guadagnare su TikTok con il Print on Demand?

Il Print on Demand, noto anche con l’acronimo di POD, consiste nel promuovere dei prodotti personalizzati nei propri contenuti e guadagnare ogni volta che un follower decide di acquistare questi prodotti.

Con il Print-on-Demand si pagherà il fornitore solo dopo che i prodotti o i servizi saranno effettivamente ordinati.

Vendere account

Un sesto e ultimo metodo per guadagnare su TikTok è quello di vendere un account con molti followers. E’ un po’ come quando si vende un negozio ben avviato o un sito internet con tanti lettori.

Per avere un account attrattivo da vendere bisogna ovviamente vantare molti followers, ma, soprattutto, un tasso di coinvolgimento elevato. Ossia, generare tanti Like e commenti ad ogni post, oltre che tanti utenti collegati ad ogni Live avviata. Infatti, ciò che conta è soprattutto quest’ultimo aspetto, inutile avere migliaia di followers se poi solo qualche decina interagisce con i nostri post.

Per ottenere un buon account da rivendere è necessario quindi curarlo per qualche anno, generando post di interesse, anche per un pubblico di nicchia, purché sia appunto interattivo e coinvolto.

Quanto si guadagna su TikTok?

Ovviamente dipende:

da quanti followers abbiamo;

da quanto essi interagiscono con i nostri contenuti;

dalla forza attrattiva dei nostri contenuti;

dal tipo di attività che stiamo svolgendo.

Per le Live, dipende dalla generosità dei followers collegati e dalla loro capacità di utilizzare la piattaforma (devono acquistare come detto dei token a loro volta). Nel caso del Creator Fund, TikTok paga pochi centesimi per 1000 views. Quindi sarà importante avere centinaia di migliaia di followers, e peraltro interagenti, per vedere un guadagno consistente.

Per i post sponsorizzati e l’Affiliate marketing, oltre alle nostre capacità di coinvolgimento, dipenderà anche quando l’azienda da promuovere è disposta a pagare.

Nel caso del Print on demand il guadagno per ogni articolo sarà dato dalla differenza tra quanto si farà pagare ai propri follower e il prezzo stabilito col produttore. Un po’ come la vendita di prodotti in altri contesti, on e offline.

Infine, per la vendita di un account, dipenderà dai fattori prima enunciati.

Alcuni tiktoker riescono a guadagnare diversi milioni di dollari all’anno.

Conclusioni

