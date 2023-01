Come costruire il pannello fotovoltaico in modo semplice e sicuro

Come costruire un pannello fotovoltaico? Quali sono i materiali che servono? Quanto costa fare un pannello fotovoltaico?

In tempi difficili come quelli in cui viviamo dal punto di vista (anche) energetico, non sono poche le persone che si sono poste simili domande.

Il “fai da te” può riguardare anche il settore delle energie rinnovabili. Ma, ovviamente, parliamo di una categoria merceologica delicata, dato che si ha a che fare con “nanotecnologie”. Oltre che con un prodotto finale che genererà corrente elettrica. Dunque, occorre stare sempre molto attenti.

Di seguito proponiamo una guida completa su come fare un pannello fotovoltaico, partendo dai materiali utili, passando per l’assemblaggio, fino ai costi finali.

Ci aiuteremo con la guida realizzata da un volontario di Greenpeace Italia, Antonio, competente in materia, il quale ha deciso di diffondere tale conoscenza in materia per aiutare quanti non possono permettersi di acquistare un pannello fotovoltaico. O abitano in zone remote del mondo con gravi problematiche afferenti all’energia.

Costruire un pannello fotovoltaico: dove reperire le celle?

Prima di vedere l’elenco completo dei materiali e degli attrezzi che ci servono per costruire un pannello fotovoltaico, è essenziale comprendere dove reperire la materia prima essenziale: le celle fotovoltaiche. Senza la quale non possiamo fare nulla.

Abbiamo due possibilità:

o reperiamo celle fotovoltaiche “di scarto”, vale a dire quelle che le aziende produttrici buttano via perchè mal costruite, difettose o danneggiate nel processo produttivo. Basta recarsi presso una di queste aziende, che di solito le regalano senza problemi. In fondo per loro è un rifiuto industriale da smaltire e a voi non serve un grosso quantitativo Oppure, possiamo acquistarle in rete presso le varie piattaforme e-commerce presenti. Generiche come Amazon o presso i siti ufficiali dei negozi specializzati

Se parliamo di celle di scarto, inoltre, è necessario fare una selezione in base alla forma/grandezza cella, al fine di riunire tutte le celle con le medesime caratteristiche, forma e grandezza simile. Stando attenti a non tagliarsi e a non frantumarle nell’operazione.

Quali materiali ed utensili servono per costruire un pannello fotovoltaico?

Detto delle celle fotovoltaiche, vediamo i restanti materiali ed utensili che occorrono per fare un pannello fotovoltaico:

piccolo saldatore a punta da 40 watt

un rotolo di stagno senza piombo

acido per saldature

filo di ribbon per collegare elettricamente le celle

pannello di plastica, PVC o poliestere (materiale comunque non conduttore)

pannello di vetro (o comunque trasparente) grande come il pannello di plastica

pistola e colla a caldo per incollare le celle al pannello

silicone per fissare ermeticamente i due pannelli (vetro e plastica) con in mezzo le celle

cavi elettrici comuni

diodi shokty, uno per ogni cella fotovoltaica utilizzata

un diodo di bypass dimensionato in base a tensione e corrente del pannello che si vuole realizzare

misuratore di corrente, tensione, ecc

Come fare un pannello fotovoltaico: tutti i passaggi

Assicurati di possedere tutti i materiali utili, vediamo passo dopo passo come costruire il nostro sospirato pannello fotovoltaico.

Dobbiamo innanzitutto raggruppare tutte le celle di scarto che siamo riusciti a reperire per “gruppi omogenei” in base alla dimensione. Se invece le abbiamo acquistate già assemblate, eviteremo questo passaggio.

Occorre sapere che la faccia superiore della cella – contraddistinta dla colore blu – è il polo di segno negativo. Mentre quella inferiore è il polo positivo. Il filo di ribbon dovrà collegare le celle in serie, ovvero connettere il polo negativo con quello positivo.

Taglieremo pertanto il filo di ribbon per una lunghezza necessaria a collegare due celle adiacenti, per poi saldare la metà sulla faccia superiore della cella e l’altra metà dovrà essere poggiato su quella inferiore.

Per farci un’idea sul potenziale del nostro pannello fotovoltaico, dobbiamo capire che se ciascuna cella fotovoltaica ha una tensione di 0,5 Volt, se colleghiamo in serie 32 celle avremo una stringa da 16 Volt di tensione. Il calcolo dunque non è difficile da capire. Basta moltiplicare quante volt esprime ogni cella per il numero di celle che abbiamo a disposizione.

Realizzata la concatenazione delle celle, la stringa ottenuta potrà essere incollata al pannello rigido in plastica, che fungerà quindi da supporto.

Prima di chiudere sarà bene fare un test con l’amperometro/voltmetro al fine di comprendere quanto cambia tensione e corrente variando i collegamenti fra di loro.

Fatto ciò, chiuderemo il nostro bel pannello fotovoltaico “fai da te” con con un pannello di vetro, fissandolo in maniera ermetica tramite silicone.

Quanto costa fare un pannello fotovoltaico?

Per rispondere a questa domanda, dobbiamo sommare i singoli costi dei materiali e degli utensili prima elencati.

piccolo saldatore a punta: 9,90 euro

rotolo di stagno senza piombo: 8 euro/100 gr

acido per saldature: 3 euro

filo di ribbon: 14 euro/24 metri

pannello di plastica, PVC o poliestere: materiali di recupero (0 euro o quanto deciderà di venderlo il privato che se ne disfa)

pannello di vetro (materiali di recupero)

pistola e colla a caldo: 10 euro

silicone: 3 euro

cavi elettrici (materiale di recupero)

diodi shokty: 0,049 euro/cadauno

un diodo di bypass dimensionato: 0,50 euro

misuratore di corrente, tensione, ecc.: 16 euro

Ovviamente i prezzi sono indicativi e dipende sempre presso chi ci si rivolge. Per quanto concerne le celle fotovoltaiche, sono reperibili anche su Amazon e anche qui una stima precisa non è possibile poiché dipende dai prezzi in quel momento, da quante ce ne occorrono e dalla potenza.

Mediamente siamo nell’ordine di 350-450 euro. Il che consente un risparmio non indifferente, dato che acquistare un pannello di medio-piccole dimensioni comporta almeno il doppio del prezzo.

